Массированный обстрел Херсона: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Известно, что в результате атаки РФ есть прямые попадания в многоэтажки. Погибла пенсионерка, еще шесть человек получили ранения.

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В результате массированного обстрела Херсона ранено восемь человек. Еще одна женщина погибла. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"К настоящему времени известно о восьми раненых и одной погибшей из-за российских обстрелов Херсона. В собственной квартире травмы несовместимые с жизнью получила 75-летняя женщина", — написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Пожилая женщина погибла в своей квартире Фото: Прокуратура Херсонской области

Вечером в четверг, 16 ноября, россияне ударили по жилым домам в Центральном и Днепровском районах Херсона.

В результате обстрела повреждения получили жилые дома, несколько автомобилей, автомойка и АЗС.

Последствия обстрела Херсона 16 ноября Фото: Прокуратура Херсонской области

В числе раненых — 15-летняя девочка. Ее госпитализировали вместе с 52-летней родственницей, которая тоже получила ранения.

Кроме них были ранены еще шесть горожан в возрасте от 39 до 63 лет. Четверо из них доставлены больницу, двоим медицинская помощь была оказана на месте.

Подробностей о состоянии раненых не сообщается.

Обстрел Херсона 16 ноября

По информации главы городской военной администрации Херсона Романа Мрочко, есть прямые попадания в многоэтажки и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Часть города обесточена.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в северной части города в результате обстрела начался пожар.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Херсона 16 ноября Фото: Прокуратура Херсонской области

Напомним, обстрел Херсона 16 ноября начался вскоре после 17 часов вечера. Днепровский район города обстреляли с левого берега Днепра. Позже глава ОГА сообщил, что известно о трех раненых и одном погибшем.

Ранее Фокус писал, что в Херсоне раненая мать спасла 2-месячную дочь из горящего автомобиля. По словам очевидцев трагедии, 36-летняя женщина получила серьезные травмы ноги, однако это не остановило ее от спасения жизни двухмесячной дочери. Полиция под обстрелами вывозила пострадавших в безопасное место.