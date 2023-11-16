Обстрел Херсона: пострадавшая мать спасла 2-месячную дочь из горящего автомобиля (видео)

По словам очевидцев трагедии, 36-летняя женщина получила серьезные травмы ноги, однако это не остановило ее от спасения жизни двухмесячной дочери. Полиция под обстрелами вывозила пострадавших в безопасное место.

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13 ноября российские оккупанты нанесли удар по пригороду Херсона и попали в один из автомобилей, в котором находилась женщина с 2-х месячным ребенком. Их удалось спасти, говорится в репортаже "Суспiльне" от 16 ноября.

Семья в тот день возвращалась из областного центра, где необходимо было пройти медосмотр. За рулем находился дедушка пострадавшего ребенка, который в результате погиб от вражеского снаряда.

Начальник гражданско-военного сотрудничества ВСУ 124 бригады, 197 батальона Артем Рудаков прибыл на место трагедии одним из первых и первое, что он увидел — горящий автомобиль. Рядом лежала женщина с младенцем. Несмотря на сильные травмы, им удалось выбраться из транспортного средства самостоятельно, что спасло им жизнь.

"Материнская любовь дала ей столько силы духа, чтобы достать себя и ребенка из горящей машины. Когда их увидел, тут же на место подъехал мой побратим Влад Глущенко, также военнослужащий нашей части. Мы начали оказывать первую домедицинскую помощь женщине в первую очередь, потому что оценили ее состояние как тяжелое. Посмотрели на ребенка — с ним вроде бы все хорошо. После чего подъехала на место патрульная полиция, мы передали ребенка им, чтобы они могли эвакуировать его в более спокойное место", — вспоминает события 13 ноября военнослужащий.

Боец ВСУ рассказал о события 13 ноября, когда ВС РФ атаковали пригород Херсона Фото: Суспільне

Старший инспектор сектора ювенальной превенции Наталья Левицкая тоже стала свидетелем трагедии. В тот день она с коллегами отправилась в населенный пункт Зеленовка, чтобы проверить семьи, которые оказались из-за войны в сложных обстоятельствах и на въезде они увидели столб дыма. Это был автомобиль, который пострадал от обстрела. Наталья с коллегами сразу подбежала к женщине с ребенком и предоставили им первую медицинскую помощь.

Яна Сальчук, которая также была в составе полицейского экипажа, быстро осмотрела ребенка, который был весь в крови. Было принято решение быстро их вывозить, ведь обстрелы продолжились.

"Обратили внимание на то, что у нее пятна крови на голове, поэтому мы сразу решили доставить ее в детскую областную больницу. В дороге мы контролировали состояние ребенка. Она была в сознании, не плакала, спокойно смотрела на нас, махала ручками", — вспоминает полицейская.

В каком состоянии сейчас пострадавшая в Херсоне от обстрела семья Фото: Национальная полиция В каком состоянии сейчас пострадавшая в Херсоне от обстрела семья Фото: Суспільне

Мама с ребенком получили серьезные травмы и сейчас они находятся под присмотром врачей.

Напомним, 13 ноября ВС РФ с временно оккупированного левого берега ударили по пригороду Херсона. Травмы получила женщина 36-летняя и 2-месячная девочка. У ребенка диагностировали минно-взрывное непроникающее ранение головы. Состояние средней тяжести. Позже оказалось, что пострадавшей женщине ампутировали одну ногу, а вторую удалось врачам спасти.