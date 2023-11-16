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Обстріл Херсона: постраждала матір врятувала 2-місячну доньку з палаючого автомобіля (відео)

Херсон, ЗСУ, війна РФ проти України, Херсонська область, обстріли міст України
Фото: Facebook | У якому стані зараз постраждала в Херсоні від обстрілу родина (ілюстративне зображення)

За словами очевидців трагедії, 36-річна жінка дістала серйозні травми ноги, однак це не зупинило її від порятунку життя двомісячної доньки. Поліція під обстрілами вивозила постраждалих у безпечне місце.

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13 листопада російські окупанти завдали удару по передмістю Херсона і влучили в один з автомобілів, у якому перебувала жінка з 2-х місячною дитиною. Їх вдалося врятувати, йдеться в репортажі "Суспільного" від 16 листопада.

Сім'я того дня поверталася з обласного центру, де необхідно було пройти медогляд. За кермом перебував дідусь постраждалої дитини, який у результаті загинув від ворожого снаряда.

Начальник цивільно-військового співробітництва ЗСУ 124 бригади, 197 батальйону Артем Рудаков прибув на місце трагедії одним із перших, і перше, що він побачив, — автомобіль, що горить. Поруч лежала жінка з немовлям. Незважаючи на сильні травми, їм вдалося вибратися з транспортного засобу самостійно, що врятувало їм життя.

"Материнська любов дала їй стільки сили духу, щоб дістати себе і дитину з палаючої автівки. Коли їх побачив, тут же на місце під’їхав мій побратим Влад Глущенко, також військовослужбовець нашої частини. Ми почали надавати першу домедичну допомогу жінці в першу чергу, бо оцінили її стан як важкий. Глянули на дитину — з нею начебто все добре. Після чого під'їхала на місце патрульна поліція, ми передали дитину їм, щоб вони могли евакуювати її у більш спокійне місце", — згадує події 13 листопада військовослужбовець.

Херсон, ЗСУ, війна РФ проти України, Херсонська область, обстріли міст України Fullscreen
Боєць ЗСУ розповів про події 13 листопада, коли ЗС РФ атакували передмістя Херсона
Фото: Суспільне

Старша інспекторка сектору ювенальної превенції Наталія Левицька теж стала свідком трагедії. Того дня вона з колегами вирушила в населений пункт Зеленівка, щоб перевірити сім'ї, які опинилися через війну в складних обставинах, і на в'їзді вони побачили стовп диму. Це був автомобіль, який постраждав від обстрілу. Наталя з колегами одразу підбігла до жінки з дитиною та надали їм першу медичну допомогу.

Яна Сальчук, яка також була у складі поліцейського екіпажу, швидко оглянула дитину, яка була вся в крові. Було прийнято рішення швидко їх вивозити, адже обстріли продовжилися.

"Звернули увагу на те, що в неї плями крові на голові, тому ми одразу вирішили доставити її до дитячої обласної лікарні. У дорозі ми контролювали стан дитини. Вона була при свідомості, не плакала, спокійно дивилася на нас, махала ручками", — згадує полiцейська.

Херсон, ЗСУ, війна РФ проти України, Херсонська область, обстріли міст України Fullscreen
У якому стані зараз постраждала в Херсоні від обстрілу родина
Фото: Національна поліція
Херсон, ЗСУ, війна РФ проти України, Херсонська область, обстріли міст України Fullscreen
У якому стані зараз постраждала в Херсоні від обстрілу родина
Фото: Суспільне

Мама з дитиною дістали серйозні травми і зараз вони перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 13 листопада ЗС РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона. Травми отримала жінка 36-річна та 2-місячна дівчинка. У дитини діагностували мінно-вибухове непроникаюче поранення голови. Стан середньої тяжкості. Пізніше виявилося, що постраждалій жінці ампутували одну ногу, а другу вдалося лікарям врятувати.