Обстріл Херсона: постраждала матір врятувала 2-місячну доньку з палаючого автомобіля (відео)

За словами очевидців трагедії, 36-річна жінка дістала серйозні травми ноги, однак це не зупинило її від порятунку життя двомісячної доньки. Поліція під обстрілами вивозила постраждалих у безпечне місце.

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13 листопада російські окупанти завдали удару по передмістю Херсона і влучили в один з автомобілів, у якому перебувала жінка з 2-х місячною дитиною. Їх вдалося врятувати, йдеться в репортажі "Суспільного" від 16 листопада.

Сім'я того дня поверталася з обласного центру, де необхідно було пройти медогляд. За кермом перебував дідусь постраждалої дитини, який у результаті загинув від ворожого снаряда.

Начальник цивільно-військового співробітництва ЗСУ 124 бригади, 197 батальйону Артем Рудаков прибув на місце трагедії одним із перших, і перше, що він побачив, — автомобіль, що горить. Поруч лежала жінка з немовлям. Незважаючи на сильні травми, їм вдалося вибратися з транспортного засобу самостійно, що врятувало їм життя.

"Материнська любов дала їй стільки сили духу, щоб дістати себе і дитину з палаючої автівки. Коли їх побачив, тут же на місце під’їхав мій побратим Влад Глущенко, також військовослужбовець нашої частини. Ми почали надавати першу домедичну допомогу жінці в першу чергу, бо оцінили її стан як важкий. Глянули на дитину — з нею начебто все добре. Після чого під'їхала на місце патрульна поліція, ми передали дитину їм, щоб вони могли евакуювати її у більш спокійне місце", — згадує події 13 листопада військовослужбовець.

Боєць ЗСУ розповів про події 13 листопада, коли ЗС РФ атакували передмістя Херсона Фото: Суспільне

Старша інспекторка сектору ювенальної превенції Наталія Левицька теж стала свідком трагедії. Того дня вона з колегами вирушила в населений пункт Зеленівка, щоб перевірити сім'ї, які опинилися через війну в складних обставинах, і на в'їзді вони побачили стовп диму. Це був автомобіль, який постраждав від обстрілу. Наталя з колегами одразу підбігла до жінки з дитиною та надали їм першу медичну допомогу.

Яна Сальчук, яка також була у складі поліцейського екіпажу, швидко оглянула дитину, яка була вся в крові. Було прийнято рішення швидко їх вивозити, адже обстріли продовжилися.

"Звернули увагу на те, що в неї плями крові на голові, тому ми одразу вирішили доставити її до дитячої обласної лікарні. У дорозі ми контролювали стан дитини. Вона була при свідомості, не плакала, спокійно дивилася на нас, махала ручками", — згадує полiцейська.

У якому стані зараз постраждала в Херсоні від обстрілу родина Фото: Національна поліція У якому стані зараз постраждала в Херсоні від обстрілу родина Фото: Суспільне

Мама з дитиною дістали серйозні травми і зараз вони перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 13 листопада ЗС РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона. Травми отримала жінка 36-річна та 2-місячна дівчинка. У дитини діагностували мінно-вибухове непроникаюче поранення голови. Стан середньої тяжкості. Пізніше виявилося, що постраждалій жінці ампутували одну ногу, а другу вдалося лікарям врятувати.