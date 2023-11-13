"У нас жестокий враг": в МВД показали последствия атаки оккупантов на семью с младенцем (фото, видео)

Погиб мужчина, тело которого выгорело практически дотла. У двухмесячной девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы.

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Российские захватчики атаковали автомобиль, в котором находились гражданские. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Обстрел произошел в полдень в пригороде Херсона. Российские оккупанты применили артиллерию и попали в транспортное средство, в котором находились 36-летняя женщина, двухмесячный младенец и 64-летний мужчина. Семья возвращалась с медосмотра.

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Особый день для оккупанта: в ВСУ предупреждают о провокациях на Херсонщине

В результате атаки мужчина погиб. Вероятно, это дедушка девочки. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла.

У девочки медики диагностировали минно-взрывное ранение головы. Ее состояние средней тяжести. Врачи сейчас борются за жизнь ее мамы.

"Наш враг — жестокий. И он понимает только язык силы. Расплата будет", — говорится в заметке Клименко.

Обстрелы Херсонской области

Обстрелы правого берега Днепра Херсонской области российские оккупанты осуществляют фактически из всего оружия, которое могут применить. ВСУ продолжают выбивать захватчиков на левом берегу. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины контрбатарейная работа Сил обороны привела к тому, что позиции захватчиков отброшены на такую дальность, что миномет уже не в состоянии достать до всех участков правобережья области.

Ночью 12 ноября войска РФ ударили ракетами по югу Украины. По данным ВСУ, российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.

Напомним, 13 ноября в ISW сообщили, что Силы обороны продвинулись на левом берегу Днепра и наступают на восток от Херсона. ВСУ, по информации американских аналитиков, сделали незначительное продвижение вглубь поселка Крынки.