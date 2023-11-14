Маме ампутировали ногу: в МВА сообщили детали обстрела гражданского авто в Херсоне

Ребенок был госпитализирован с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой. Ее маме медики ампутировали ногу.

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В больнице Херсона находится 2-месячная девочка, которая вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел. Жизни ребенка угроз пока нет. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Жизни двухмесячной девочки, которая вчера вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел, пока ничего не угрожает. Ребенок был госпитализирован с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой. Маме ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние женщины оценивается стабильно тяжелый, но есть положительная динамика", — сообщил глава МВА.

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Он добавил, что в результате попадания вражеского снаряда в авто погиб 64-летний мужчина — дедушка младенца.

"За погибших и раненых предусмотрены денежные выплаты из городского бюджета. В случае смерти семья получает 50 тысяч гривен. Мама девочки получит 20 тысяч, девочка – 30 тысяч гривен", — рассказал Роман Мрочко.

Напомним, что 13 ноября глава Херсонской МВА сообщил, что ВС РФ с временно оккупированного левого берега ударили по пригороду Херсона и попали в автомобиль на въезде в населенный пункт, после чего он загорелся. Травмы получила женщина 36-летняя и 2-месячная девочка. У ребенка диагностировали минно-взрывное непроникающее ранение головы. Состояние средней тяжести. После тушения пожара в автомобиле обнаружено тело 64-летнего мужчины.

Напомним, что в Херсоне женщину с дедушкой не пустили в укрытие во время обстрелов. Местных жителей отказались пускать в укрытие представители одной из энергетических компаний, сославшись на то, что помещение только для работников или посетителей заведения.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 13 ноября было известно о 17 пострадавших во время осмотров ВС РФ Херсона.