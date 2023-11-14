На Днепропетровщине нашли мертвым 4-летнего мальчика, который пропал накануне: подробности (фото)

Завар Калмыков исчез 13 ноября в поселке Илларионово Синельниковского района. Родители ребенка сразу обратились в полицию.

Related video

В Днепропетровской области нашли мертвым 4-летнего мальчика, которого ранее объявили в розыск. Его тело обнаружили в выгребной яме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"На месте обнаружения тела четырехлетнего мальчика в Синельниковском районе работают правоохранители. Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

4-летний Завар Калмыков исчез 13 ноября в 14:20 в поселке Илларионово Синельниковского района. Родители ребенка сразу обратились в полицию.

К поискам пропавшего мальчика присоединились волонтеры поискового отряда "Ангел", "Поиск пропавших детей", "Антарес" со служебными собаками и неравнодушные местные жители. Они прочесывали населенный пункт, где жил ребенок.

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что тело ребенка нашли в выгребной яме в 100 метрах от магазина, где его видели в последний раз.

Напомним, что на Закарпатье грузовик переехал полуторагодовалого ребенка. Мать отвлеклась, в то время как девочка вышла на проезжую часть дороги в поселке Ясиня Раховского района.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области подросток на машине сбил двух школьников. Один ребенок не выжил.