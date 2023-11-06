В Черкасской области подросток на машине сбил двух школьников: один ребенок не выжил (фото)

9-летний мальчик получил смертельные травмы, а его 11-летнюю сестренку госпитализировали в больницу. По данным силовиков, школьники в момент трагедии ехали на велосипедах.

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На территории Черкасской области 17-летний водитель сбил двух детей. Об этом сообщила пресс-служба полиция Черкасской области.

В сообщении говорится о том, что дети ехали на велосипеде. Несовершеннолетний, который находился за рулем автомобиля Honda Civic, впоследствии совершил наезд.

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В результате 9-летний мальчик получил смертельные травмы. Его 11-летнюю сестренку госпитализировали в больницу.

ДТП произошло 5 ноября около 12 часов на территории города Шпола Звенигородского района. Правоохранители выяснили, что 17-летний водитель автомобиля Honda Civic. Он двигался по улице Лозоватской, где и совершил наезд на двух детей, 9 и 11 лет. Школьники ехали на велосипедах.

Медики не успели оказать мальчику помощь. Он умер еще до приезда бригады скорой помощи.

Несовершеннолетние, водитель и двое пассажиров, не пострадали. Руководителя транспортного средства задержали.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Автомобиль изъяли и поместили на арест площадку.

Напомним, 22 октября на въезде в украинскую столицу насмерть сбили военного. Как отметили в полиции Киева, водитель Honda, который наехал на военного, несшего службу на блокпосту, не справился с управлением, однако был в трезвом состоянии. Руководитель транспортного средства не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где и наехал на военнослужащего.

Также ночью 25 июля водитель сбил в столице двух нацгвардейцев. Один пострадавший погиб, другого госпитализировали. Водитель не только совершил наезд на военнослужащих, но и протаранил припаркованные автомобили, в одном из которых находился сотрудник ТЦК.