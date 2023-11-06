На Черкащині підліток на автівці збив двох школярів: одна дитина не вижила (фото)

9-річний хлопчик зазнав смертельних травм, а його 11-річну сестричку госпіталізували до лікарні. За даними силовиків, школярі у момент трагедії їхали на велосипедах.

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На території Черкаської області 17-річний водій збив двох дітей. Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

У повідомлені йдеться про те, що діти їхали на велосипеді. Неповнолітній, який перебував за кермом автомобіля Honda Civic, згодом скоїв наїзд.

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Внаслідок цього 9-річний хлопчик зазнав смертельних травм. Його 11-річну сестричку госпіталізували до лікарні.

ДТП відбулася 5 листопада близько 12 години на території міста Шпола Звенигородського району. Правоохоронці з'ясували, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic. Він рухався вулицею Лозоватською, де й скоїв наїзд на двох дітей, 9 та 11 років. Школярі їхали на велосипедах.

Медики не встигли надати хлопчику допомогу. Він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Неповнолітні, водій та двоє пасажирів, не постраждали. Керманича транспортного засобу затримали.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Автомобіль вилучили та помістили на арешт майданчик.

Нагадаємо, 22 жовтня на вʼїзді до української столиці на смерть збили військового. Як зазначили в поліції Києва, водій Honda, який наїхав на військового, що ніс службу на блокпосту, не впорався з керуванням, проте був у тверезому стані. Керманич транспортного засобу не впорався з кермуванням і виїхав у крайню праву смугу для руху, де й наїхав на військовослужбовця.

Також вночі 25 липня водій збив у столиці двох нацгвардійців. Один постраждалий загинув, іншого госпіталізували. Водій не лише скоїв наїзд на військовослужбовців, а й протаранив припарковані автомобілі, в одному з яких перебував співробітник ТЦК.