У Києві на блокпосту сталася смертельна ДТП: один з військових загинув (фото, відео)

Аварія, за інформацією правоохороцнів, сталася у комендантську годину. 23-річний водій не лише скоїв наїзд на військовослужбовців, а й протаранив припарковані автомобілі, в одному з яких перебував співробітник ТЦК.

Related video

Уночі 25 липня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталася смертельна аварія: водій збив на блокпосту двох військовослужбовців. Внаслідок ДТП один боєць загинув, ще один госпіталізований, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському під час дії комендантської години, скоїв наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

"Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший — госпіталізований у важкому стані", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

У Києві на блокпосту водій збив двох військових Фото: Офіс генерального прокурора

У Києві на блокпосту водій збив двох військових Фото: Офіс генерального прокурора

У Києві на блокпосту водій збив двох військових Фото: Офіс генерального прокурора

Місце ДТП Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали водія на місці події. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 24 липня на Хмельниччині в ДТП загинула сім'я. Водія, який спричинив ДТП, затримала поліція. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Крім того, ексдепутатку Київради Ар'єву судитимуть за ДТП. Винуватиця визнала свою провину. Однак, вона заперечує факт присутності наркотичних речовин у її крові.