В Киеве на блокпосту произошло смертельное ДТП: один из военных погиб (фото, видео)

Авария, по информации правоохранителей, произошла в комендантский час. 23-летний водитель не только совершил наезд на военнослужащих, но и протаранил припаркованные автомобили, в одном из которых находился сотрудник ТЦК.

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Ночью 25 июля около 00:05 в Святошинском районе столицы произошла смертельная авария: водитель сбил на блокпосту двух военнослужащих. В результате ДТП один боец погиб, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому во время действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.

"В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой — госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военных Фото: Офис генерального прокурора

В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военных Фото: Офис генерального прокурора

В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военных Фото: Офис генерального прокурора

Место ДТП Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители задержали водителя на месте происшествия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 24 июля на Хмельнитчине в ДТП погибла семья. Водителя, который спровоцировал ДТП, задержала полиция. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, экс-депутата Киевсовета Арьеву будут судить за ДТП. Виновница признала свою вину. Однако, она отрицает факт присутствия наркотических веществ в ее крови.