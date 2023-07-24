Выжил только самый младший: в Хмельницкой области в ДТП погибла семья, — Нацполиция

Водителя, который спровоцировал ДТП, задержала полиция. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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В воскресенье, 23 июля, около 18:00 на автодороге вблизи села Берездов Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.

"Произошло столкновение между автомобилем "Chevrolet Captiva" под управлением 26-летнего жителя г. Нетешин и автомобилем "Ford Kuga", за рулем которого находился 39-летний нетишинец", — говорилось в сообщении Нацполиции.

В результате на месте происшествия погиб 39-летний водитель легковушки "Ford Kuga", его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын супругов умер во время реанимационных мероприятий в карете скорой помощи, тогда как младшего, 8-летнего мальчика, без сознания госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Водителя и 23-летнюю пассажирку "Chevrolet Captiva" госпитализировали в местную больницу с телесными повреждениями.

Правоохранители задержали водителя "Chevrolet Captiva" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится под стражей в больнице. В свою очередь следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких лиц". Таким образом ему грозит наказание в виде заключения сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, в Аргентине два автомобиля столкнулись на большой скорости и едва не сбили женщину, которая переходила дорогу. Удар был такой силы, что автомобили срикошетили, и их отбросило в разные стороны.

В Страховом институте безопасности дорожного движения США рассказали о самых опасных современных автомобилях.