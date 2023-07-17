Була під "речовинами": екс-депутатку Київради Ар'єву судитимуть за ДТП (фото)

Винуватиця визнала свою провину. Однак, вона заперечує факт присутності наркотичних речовин у її крові.

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Колишню депутатку Київради представлятимуть перед судом за обвинуваченням у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура подала до суду обвинувальний акт проти громадянки України, екс-депутатки Київської міської ради, у зв'язку зі скоєнням ДТП із тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння (відповідно до ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

У прес-службі прокуратури не називають імені обвинуваченої.

Однак, у ЗМІ зазначили, що в даному випадку йдеться про 23-річну Ярину Ар'єву, яка є колишньою депутаткою Київради від політичної партії "Євросолідарність" і дочкою народного депутата від партії "Європейська солідарність" Володимира Ар'єва.

Сама Ярина Ар'єва звістки не коментувала.

Що відомо про аварію за участю Ярини Ар'євої

27 листопада 2022 року підозрювана, перебуваючи за кермом автомобіля марки Volkswagen Polo, збила жінку-пішохода на пішохідному переході, що призвело до серйозних тілесних ушкоджень потерпілої. Згідно з версією прокуратури, під час кермування підозрювана перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

Відповідно до законодавства, санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

ДТП за участю Ярини Ар'євої

Ярина Ар'єва, на своїй сторінці в соціальній мережі, визнала свою провину в скоєнні події, однак заперечує перебування в стані наркотичного сп'яніння. Вона стверджує, що інцидент стався під час блекауту на неосвітленій вулиці, і вона рухалася зі швидкістю, нижчою за середню.

Нагадаємо, що 11 липня судово-психологічна експертиза засвідчила, що суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли скоїв наїзд на нацгвардійця Вадима Бондаренка.