Мать не уследила за дочерью: на Закарпатье грузовик переехал полуторагодичного ребенка (фото)

В Полиции заявили, что водитель грузовика был трезв на момент происшествия. Однако в крови матери погибшего ребенка зафиксировано 1,7 промилле алкоголя.

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В Закарпатской области грузовик сбил ребенка. Мать отвлеклась, тогда как девочка вышла на проезжую часть дороги в поселке Ясиня Раховского района. Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.

Отмечается, что происшествие произошло 9 ноября около 16:20. На дороге 57-летний водитель грузовика "Урал", житель села Черная Тиса, совершил наезд на полуторагодовалого ребенка.

По словам правоохранителей, по улице шла 32-летняя местная жительница с дочерью. В один момент женщина отвлеклась и перестала следить за девочкой. Тогда ребенок вышел на проездную часть дороги, а уже там ее сбила машина.

Грузовик сбил ребенка на Закарпатье Фото: Национальная полиция

Сообщается, что девочку госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, но он полученных травм она умерла.

Полиция отметила, что водитель грузовика был трезв на момент происшествия. Однако в крови матери погибшего ребенка зафиксировано 1,7 промилле алкоголя.

"Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее действия в полиции квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Грузовик сбил ребенка на Закарпатье Фото: Национальная полиция

Правоохранители отметили, что водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания. Матери также может грозить до 5 лет лишения свободы.

"Следователями уже назначен ряд экспертных исследований, по заключению которых правоохранители установят все обстоятельства аварии. Следствие продолжается", — сказано в сообщении.

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