Мати не встежила за донькою: на Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дитину (фото)

У Поліції заявили, що водій вантажівки був тверезий на момент події. Однак у крові матері загиблої дитини зафіксовано 1,7 проміле алкоголю.

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У Закарпатській області вантажівка збила дитину. Мати відволіклася, тоді як дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги в селищі Ясіня Рахівського району. Про це повідомляє ГУНП у Закарпатській області.

Зазначається, що подія сталася 9 листопада близько 16:20. На дорозі 57-річний водій вантажівки "Урал", житель села Чорна Тиса, скоїв наїзд на півторарічну дитину.

За словами правоохоронців, вулицею йшла 32-річна місцева жителька з дочкою. В один момент жінка відволіклася і перестала стежити за дівчинкою. Тоді дитина вийшла на проїзну частину дороги, а вже там її збила машина.

Вантажівка збила дитину на Закарпатті Фото: Національна поліція

Повідомляється, що дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні, але від отриманих травм вона померла.

Поліція зазначила, що водій вантажівки був тверезий на момент події. Однак у крові матері загиблої дитини зафіксовано 1,7 проміле алкоголю.

"Встановлено, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки", — йдеться в повідомленні.

Вантажівка збила дитину на Закарпатті Фото: Національна поліція

Правоохоронці зазначили, що водій вантажівки затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Матері також може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

"Слідчими вже призначено низку експертних досліджень, за висновками яких правоохоронці встановлять усі обставини аварії. Слідство триває", — сказано в повідомленні.

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