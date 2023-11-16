ВС РФ ударили по Херсону: есть жертвы и разрушения, подробности (фото, видео)

Российские оккупанты обстреляли общественный транспорт и нанесли удар по гражданскому зданию. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

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В четверг, 16 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Херсон. Об этом написал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Роман Мрочко сообщил, что под вражеской атакой оказался общественный транспорт. Поврежден автобус, в частности выбиты окна.

В результате обстрела поврежден автобус Фото: Роман Мрочко/Facebook В результате обстрела поврежден автобус Фото: Роман Мрочко/Facebook

Позже чиновник добавил, что ВС РФ ударили по Корабельному району города. В результате погиб 68-летний мужчина, который на момент обстрела находился в помещении. Кроме того, женщина 54-х лет получила взрывную травму и осколочные ранения.

Информацию о жертвах подтвердил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокундин в Telegram. Он также опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обстрела.

Последствия атаки ВС РФ

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент вражеского удара он находился в здании. В больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину", — написал Прокундин.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в связи с гибелью пожилого мужчины в Херсоне начато производство. Проводятся следственные действия.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в заявлении ведомства.

ВС РФ ударили по гражданкому объекту Фото: Прокуратура Херсонской области В результате российского обстрела погиб мужчина Фото: Прокуратура Херсонской области

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября ВС РФ совершили несколько волн воздушных атак на Украину. Сначала под ударом россиян оказался Миргород на Полтавщине. Затем дроны-камикадзе долетели до Хмельницкой области.

Кроме того, оккупанты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате было серьезно повреждено оборудование электростанции. В одном из населенных пунктов возле ТЭС пропал свет и вода.