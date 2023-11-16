ЗС РФ вдарили по Херсону: є жертви і руйнування, подробиці (фото, відео)

Російські окупанти обстріляли громадський транспорт і завдали удару по цивільній будівлі. Унаслідок атаки загинув літній чоловік.

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У четвер, 16 листопада, Збройні сили Російської Федерації атакували Херсон. Про це написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

Роман Мрочко повідомив, що під ворожою атакою опинився громадський транспорт. Пошкоджено автобус, зокрема вибито вікна.

Унаслідок обстрілу пошкоджено автобус Фото: Роман Мрочко/Facebook Унаслідок обстрілу пошкоджено автобус Фото: Роман Мрочко/Facebook

Пізніше чиновник додав, що ЗС РФ вдарили по Корабельному району міста. У результаті загинув 68-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у приміщенні. Крім того, жінка 54-х років отримала вибухову травму та осколкові поранення.

Інформацію про жертви підтвердив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокундін у Telegram. Він також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки обстрілу.

Наслідки атаки ЗС РФ

"Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він перебував у будівлі. До лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку", — написав Прокундін.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що у зв'язку із загибеллю літнього чоловіка в Херсоні розпочато провадження. Проводяться слідчі дії.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться в заяві відомства.

ЗС РФ вдарили по цивільному об'єкту Фото: Прокуратура Херсонської області Унаслідок російського обстрілу загинув чоловік Фото: Прокуратура Херсонської області

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 листопада ЗС РФ здійснили кілька хвиль повітряних атак на Україну. Спочатку під ударом росіян опинився Миргород на Полтавщині. Потім дрони-камікадзе долетіли до Хмельницької області.

Крім того, окупанти атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. У результаті було серйозно пошкоджено обладнання електростанції. В одному з населених пунктів біля ТЕС зникло світло і вода.