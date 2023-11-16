ЗС РФ обстріляли українську ТЕС: у ДТЕК розповіли про наслідки

У результаті російської атаки було серйозно пошкоджено обладнання електростанції. В одному з населених пунктів біля ТЕС зникло світло та вода, розповіли в ДТЕК.

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Збройні сили Російської Федерації атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК у Telegram.

"Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК", — йдеться у повідомленні.

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У результаті ворожих обстрілів було серйозно пошкоджено обладнання. Проте ніхто з людей не постраждав. Крім цього, через атаку ворога один із населених пунктів поруч зі станцією залишився без світла та води.

Натомість енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки після припинення обстрілів та вночі відновили енергопостачання. Наразі йде робота з повернення води до міста.

"Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", — наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, 15 листопада в Міненерго заявили про те, що російські військові обстріляли територію біля теплоелектростанції в Донецькій області та газопровід у Харківській. У результаті атаки ніхто з людей не постраждав. Також у міністерстві повідомили, що енергогенерувальні потужності продовжать працювати в штатному режимі.

Ввечері 7 листопада Російська Федерація атакувала українську теплоелектростанцію в прифронтовому регіоні. Обійшлося без постраждалих, проте через атаку було пошкоджене обладнання ТЕС. В пресслужбі Укренерго уточнили, що попри пошкодження електростанція продовжила роботу, а споживачі продовжили отримувати електроенергію.