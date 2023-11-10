Енергосистема готова: наступної зими РФ буде важче влаштувати блекаут в Україні, — CNN

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив журналістам, що українські енергетики скористалися літнім відносним затишшям, відновивши пошкоджене обладнання і закупивши нові системи.

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Росії буде важче влаштувати блекаут в Україні, оскільки ЗСУ мають значно більше засобів протиповітряної оборони, ніж минулого року. Про це повідомляє CNN.

За словами журналістів, до нових викликів також підготувалася й енергетична система України.

Як розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, РФ може використати комбіновані удари ракет і БПЛА, однак Україна готується до цього.

"Це точно не будуть такі примітивні атаки, як минулого року. Росіянам буде важко домогтися результату — ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють", — сказав він.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив журналістам, що українські енергетики скористалися літнім відносним затишшям, відновивши пошкоджене обладнання і закупивши нові системи. Крім того, було встановлено захист навколо електростанцій.

"Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші", — розповів Тимченко.

Він також зазначив, що навколо головних об'єктів енергорозподільної мережі споруджено габіони — це мішки з піском, які скріплено металевими клітинами. У теорії, такий захист може вберегти об'єкти від уламків ракет і безпілотників.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав журналістам, що мета полягає в тому, щоб змусити РФ відмовитися від ідеї атак на українську енергетичну інфраструктуру, показавши, що такі дії неефективні.

"Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона", — заявив Кудрицький.

Також, як повідомляється, "Укренерго" підготувало резервне обладнання, ремонтні бригади та диспетчери пройшли підготовку з ліквідації наслідків можливих атак. Крім того, створено резервні ланцюги постачання споживачів.

Нагадаємо, що у FT розповіли, як Україна готується до зими. Підготовка енергосистеми до нових атак росіян активно триває. При цьому відключення світла в осінньо-зимовий період можливі, і не тільки через війну. Так, вимкнення світла від однієї до двох годин ймовірно запровадять, якщо температура повітря взимку опуститься нижче -10°C. Але періоди без світла можуть бути й тривалішими, якщо РФ знову почне масовані атаки на енергооб'єкти України.