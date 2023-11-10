Энергосистема готова: грядущей зимой РФ будет труднее устроить блекаут в Украине, — CNN

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил журналистам, что украинские энергетики воспользовались летним относительным затишьем, восстановив поврежденное оборудование и закупив новые системы.

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России будет труднее устроить блекаут в Украине, так как ВСУ имеют куда больше средств противовоздушной обороны, чем в прошлом году. Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, к новым вызовам также подготовилась и энергетическая система Украины.

Как рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, РФ может использовать комбинированные удары ракет и БПЛА, однако Украина готовится к этому.

"Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата — мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют", — сказал он.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил журналистам, что украинские энергетики воспользовались летним относительным затишьем, восстановив поврежденное оборудование и закупив новые системы. Кроме того, была установлена защита вокруг электростанций.

"Прошлой зимой решительность помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные", — рассказал Тимченко.

Он также отметил, что вокруг главных объектов энергораспределительной сети сооружены габионы – это мешки с песком, которые скреплены металлическими клетками. В теории, такая защита может уберечь объекты от обломков ракет и беспилотников.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал журналистам, цель состоит в том, чтобы заставить РФ отказаться от идеи атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, показав, что такие действия неэффективны.

"Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона", — заявил Кудрицкий.

Также, как сообщается, "Укрэнерго" подготовило резервное оборудование, ремонтные бригады и диспетчеры прошли подготовку по ликвидации последствий возможных атак. Кроме того, созданы резервные цепи снабжения потребителей.

Напомним, что в FT рассказали, как Украина готовится к зиме. Подготовка энергосистемы к новым атакам россиян активно продолжается. При этом отключения света в осенне-зимний период возможны, и не только из-за войны. Так, отключения света от одного до двух часов вероятно введут, если температура воздуха зимой опустится ниже -10°C. Но периоды без света могут быть и более длительными, если РФ снова начнет массированные атаки на энергообъекты Украины.