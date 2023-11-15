Росія атакувала ТЕС на Донеччині та пошкодила газопровід на Харківщині, — Міненерго

Чотири блоки ТЕС вивели у короткострокові ремонти, а у Харківській області без газу залишилися 300 споживачів.

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Російські війська обстріляли територію поблизу ТЕС на Донеччині та газопровід на Харківщині. Про це повідомила пресслужба Міненерго у середу, 15 листопада.

Внаслідок атаки постраждалих не було. Енергетики наразі проводять огляд можливих пошкоджень.

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ЗС РФ знову атакували українську ТЕС: яка зараз ситуація в енергосистемі

Енергогенерувальні потужності й надалі працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту, які розташовані на складах, як зазначили у відомстві, достатньо для безперебійного функціонування станцій. Для повного забезпечення промисловості та потреб споживачів обсяг виробленої електроенергії достатній.

Чотири блоки ТЕС вивели у короткострокові ремонти. Один із них фахівці вже повернули до роботи. На інших блоках тривають ремонти.

На Донеччині загалом внаслідок бойових дій знеструмлювалися понад 40 населених пунктів. Ремонтні роботи наразі тривають.

У Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишилося 300 споживачів. Фахівці провели відповідні ремонтні роботи, споживачі вже отримали подачу газу.

Водночас газовики повернули блакитне паливо до населеного пункту, який залишався без ресурсу через бойові дії з липня цього року. На території області на енергетичних об’єктах тривають ремонтні роботи, пошкоджених обстрілами. До робіт залучені спецтехніка та сапери.

Удари РФ по інфраструктурі України

Росія систематично атакує українські об'єкти. Протягом 14 листопада окупанти атакували територію біля однієї з ТЕС та об'єкт перероблювання нафти. На одній із шахт у Донецькій області через перепад напруги відбулася пожежа.

Нагадаємо, 13 листопада у Рівному планово відключати світло побутовим споживачам. У мсті відбуваються роботи з обслуговування електричних мереж для того, щоб підвищити надійність електропостачання під час осінньо-зимового періоду.