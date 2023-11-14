Інфраструктура під ударом: РФ цілилася в ТЕС на Донбасі та в об'єкт нафтопереробки

За інформацією Міністерства енергетики, на одній із шахт у Донецькій області сталася пожежа, коли під землею перебували 45 гірників.

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ЗС РФ продовжують бити по об'єктах української енергоінфраструктури. Так, протягом останньої доби окупанти атакували територію біля однієї з ТЕС та об'єкт нафтопереробки, повідомили 14 листопада в Міністерстві енергетики.

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Повідомляється, що під обстрілом була територія біля однієї з ТЕС на Донбасі. Також росіянами було пошкоджено обладнання на одному з нафтопереробних об'єктів.

Ба більше, на одній із шахт у Донецькій області через перепад напруги сталася пожежа.

"Під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів. Продукти горіння в гірничі виробки не потрапили. За годину пожежу було ліквідовано та відновлено електропостачання шахти", — зазначили у відомстві.

Зазначається, що наразі енергогенеруючі потужності країни продовжують свою роботу в штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсягу виробленої електроенергії вистачає для того, щоб забезпечувати потреби всіх споживачів.

Ситуація в енергосистемі: що відбувається 14 листопада

За інформацією НЕК "Укренерго", станом на сьогодні без електроенергії живуть мешканці одразу 450 населених пунктів. Так, через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в:

Донецької;

Запорізькій;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації та з дозволу військових. З технічних причин знеструмлено споживачів у Чернігівській області", — зазначили в компанії.

Зазначимо, що в ніч на 25 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. Унаслідок обстрілу без електроенергії залишилися майже дві тисячі споживачів у містах Славута та Нетішин. А 22 жовтня росіяни атакували ще одну теплоелектростанцію, серйозно пошкодивши її обладнання.

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Тим часом нагадаємо, що з 13 листопада в одному з українських міст почали планово відключати світло побутовим споживачам. Йдеться про місто Рівне, де відбуватимуться роботи з обслуговування електричних мереж для того, щоб підвищити надійність електропостачання в осінньо-зимовому періоді.

Також, раніше Фокус розповідав, що за словами глави компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії, незважаючи на всі пошкодження.