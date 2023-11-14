Инфраструктура под ударом: РФ целилась в ТЭС на Донбассе и в объект нефтепереработки

По информации Министерства энергетики, на одной из шахт в Донецкой области произошел пожар, когда под землей находились 45 горняков.

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ВС РФ продолжают бить по объектам украинской энергоинфраструктуры. Так, в течение последний суток оккупанты атаковали территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки, сообщили 14 ноября в Министерстве энергетики.

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Сообщается, что под обстрелом была территория возле одной из ТЭС на Донбассе. Также россиянами было повреждено оборудование на одном из нефтеперерабатывающих объектов.

Более того, на одной из шахт в Донецкой области из-за перепада напряжения произошел пожар.

"Под землей на момент чрезвычайной ситуации находились 45 шахтеров. Продукты горения в горные выработки не попали. За час пожар был ликвидирован и восстановлено электроснабжение шахты", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас энергогенерирующие мощности страны продолжают свою работу в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объема произведенной электроэнергии хватает для того, чтобы обеспечивать потребности всех потребителей.

Ситуация в энергосистеме: что происходит 14 ноября

По информации НЕК "Укрэнерго", по состоянию на сегодня без электроэнергии обходятся жители сразу 450 населенных пунктов. Так, из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в:

Донецкой;

Запорожской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской областях.

"Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. По техническим причинам обесточены потребители в Черниговской области", — отметили в компании.

Отметим, что в ночь на 25 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела без электроэнергии остались почти две тысячи потребителей в городах Славута и Нетешин. А 22 октября россияне атаковали еще одну теплоэлектростанцию, серьезно повредив ее оборудование.

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Тем временем напомним, что с 13 ноября в одном из украинских городов начали планово отключать свет бытовым потребителям. Речь идет о городе Ровно, где будут происходить работы по обслуживанию электрических сетей для того, чтобы повысить надежность электроснабжения в осенне-зимнем периоде.

Также, ранее Фокус рассказывал, что по словам главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения.