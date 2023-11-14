От Газы до Украины: в мире накапливаются войны и конфликты, — The Economist

Нынешнюю ситуацию в мире аналитики сравнивают с приготовлением пищи сразу на 8 конфорках. На каждой из них есть сковородка, и каждая из них вот-вот закипит.

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Война Израиля против ХАМАС угрожает распространиться на Ближний Восток, а крупнейшая с 1945 года война в Европе на территории Украины не имеет признаков к окончанию. Китай в свою очередь все более угрожающе действует в отношении Тайваня. Об этом сообщает британская газета The Economist.

Войны и конфликты распространяются по миру. Кроме российско-украинской войны, угрозы для Тайваня и войны в Израиле есть гражданская война в Мали, Мьянме и Судане. Что отличает нынешнюю ситуацию от всех предыдущих конфликтов, так это то, что США не смогут так просто вмешаться в какую-то ситуацию. При этом Китай и РФ более настойчиво работают вместе. Так же пытаются вести самостоятельную политику Индия и Турция.

Великие державы становятся все более поляризованными по вопросам, где пытались двигаться вместе. На Ближнем Востоке РФ сблизилась с ХАМАС, нарушив годы тщательной дипломатии с Израилем. Китай, который еще недавно акцентировал на мягких заявлениях, использовал войну в Израиле для критики США. Китайские заявления становятся все более угрожающими.

Китайские заявления становятся все более решительными Фото: The New York Times

Кроме этого есть сближение между РФ, Китаем, КНДР и Ираном, которые отвергают доминантную роль США. Блок антиамериканских стран обменивается технологиями, проводят совместные учения и патрулирование. Ситуация заставила Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию участвовать в саммитах НАТО.

Новый мировой беспорядок ставит под напряжение институциональную способность Америки и ее союзников.

"Для советников по вопросам национальной безопасности после холодной войны нынешняя ситуация больше похожа на приготовление пищи на плите с восемью конфорками, каждая из которых имеет сковородку, которая вот-вот закипит", — говорит советник нацбезопасности США 1970-х годов Стивен Хедли.

Даже если дипломатия сможет сразу контролировать несколько кастрюль, то одновременность кризисов будет сложным вызовом. Нынешняя война в Израиле показывает, что военная мощь является таким же дефицитом, что и дипломатическая способность. Между тем западные официальные лица все больше опасаются, что война в Украине может затянуться еще на пять лет. Ни Россия, ни Украина не готовы уступить, но и не смогут выйти из тупика. А параллельно этому растет вероятность нападения КНР на Тайвань.

Однако даже без войны военный потенциал Запада будет под большим давлением в ближайшие годы. Война в Украине показала, насколько быстро могут заканчиваться ресурсы в больших войнах. Сейчас, вероятно, США все еще могут удовлетворить потребности и Украины, и Израиля, но если обе или какая-то одна из войн затянется, то будет сложнее.

Напомним, 14 ноября в ЦАГАЛ заявили о контроле над парламентом и правительством ХАМАС в секторе Газа.

Также в Авдеевской МВА заявили, что потери ВС РФ в боях за Авдеевку уже больше, чем при обороне Бахмута и Угледара.