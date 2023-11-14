Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из своих запасов, — Минобороны

По словам министра Роберта Калиняка, Словакия готова предоставлять достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального характера.

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Словацкая Республика перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк 14 ноября в Брюсселе во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает прес-служба оборонного ведомства Словакии.

"Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов. Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального действия", — говорится в сообщении МО Словакии.

Новое руководство минобороны Словацкой Республики намерено усилить возможности и способности своих вооруженных сил.

"Целью нового руководства Министерства обороны Словацкой Республики также является усиление потенциала и возможностей вооруженных сил в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности граждан и государства. Модернизация также будет направлена ​​на минимизацию риска поставить под угрозу жизнь солдат", — сообщили в Минобороны Словакии.

Военная помощь Словакии Украине

После победы на выборах новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова помочь в восстановлении Украины, но не вооружением.

Позже спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини высказался за то, чтобы продолжать выполнять военные заказы, сделанные на коммерческой основе. "Если кто заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — заявил он. Оборонная промышленность Словакии, наряду с другими странами Центральной и Восточной Европы, получила развитие на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Напомним, что недавно Фицо подчеркнул, что он не намерен поддерживать "никакие санкции" в отношении России в рамках Европейского Союза, пока не будет проведена оценка потенциальных последствий этих санкций для стран-членов ЕС. Он сообщил об этом в ходе выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.