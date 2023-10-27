Словакия не должна оказывать Украине помощь, но оружие продавать может, — спикер парламента

Спикер парламента Словакии Пеллегрини высказался за то, чтобы продолжать выполнять военные заказы, сделанные на коммерческой основе.

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Обязательство нового правительства Словакии прекратить военную помощь Украине должно повлиять только на военные поставки, а не на коммерческие продажи. Об этом 27 октября заявил спикер парламента и лидер второй по величине правящей партии "Хлас" Петер Пеллегрини, сообщает Reuters.

Пеллегрини выступает за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе.

"Если кто заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — заявил он.

Издание отмечает, что оборонная промышленность Словакии, наряду с другими странами Центральной и Восточной Европы, получила развитие на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Правительство Словакии выступило против военной помощи Украине

Недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. По его словам, словацкая армия должна подумать о собственных запасах боеприпасов и запасах оружия.

Также Роберт Фицо относительно поддержки нашей страны выразил мнение перед лидерами Европейского союза, что пакет помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины должен быть предоставлен с обязательными гарантиями, исключающими возможность мошенничества или нецелевого использования средств.

Напомним, что недавно Фицо подчеркнул, что он не намерен поддерживать "никакие санкции" в отношении России в рамках Европейского Союза, пока не будет проведена оценка потенциальных последствий этих санкций для стран-членов ЕС. Он сообщил об этом в ходе выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

5 октября Фокус сообщал, что президент Словакии выступила против нового пакета помощи Украине. Зузана Чапутова считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, победившей на парламентских выборах, "создало бы досадный прецедент на будущее".