Словаччина не повинна надавати Україні допомогу, але зброю продавати може, — спікер парламенту

Спікер парламенту Словаччини Пеллегріні висловився за те, щоб продовжувати виконувати військові замовлення, зроблені на комерційній основі.

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Зобов'язання нового уряду Словаччини припинити військову допомогу Україні має вплинути тільки на військові поставки, а не на комерційні продажі. Про це 27 жовтня заявив спікер парламенту і лідер другої за величиною правлячої партії "Хлас" Петер Пеллегріні, повідомляє Reuters.

Пеллегріні виступає за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі.

"Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", — заявив він.

Видання зазначає, що оборонна промисловість Словаччини, поряд з іншими країнами Центральної та Східної Європи, набула розвитку на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Уряд Словаччини виступив проти військової допомоги Україні

Нещодавно обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні. За його словами, словацька армія має подумати про власні запаси боєприпасів і запаси зброї.

Також Роберт Фіцо щодо підтримки нашої країни висловив думку перед лідерами Європейського союзу, що пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України має бути надано з обов'язковими гарантіями, які унеможливлять шахрайство чи нецільове використання коштів.

Нагадаємо, що нещодавно Фіцо наголосив, що він не має наміру підтримувати "жодні санкції" щодо Росії в рамках Європейського Союзу, поки не буде проведено оцінку потенційних наслідків цих санкцій для країн-членів ЄС. Він повідомив про це під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

5 жовтня Фокус повідомляв, що президент Словаччини виступила проти нового пакета допомоги Україні. Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах, "створило б прикрий прецедент на майбутнє".