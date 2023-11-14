Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу зі своїх запасів, — Міноборони

За словами міністра Роберта Калиняка, Словаччина готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру.

Related video

Словацька Республіка перестане надавати Україні військову допомогу з власних запасів. Про це заявив міністр оборони країни Роберт Каліняк 14 листопада у Брюсселі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє пресслужба оборонного відомства Словаччини.

"Глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Незважаючи на це, Словаччина пропонує досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії", — йдеться в повідомленні МО Словаччини.

Нове керівництво міноборони Словацької Республіки має намір посилити можливості та спроможності своїх збройних сил.

"Метою нового керівництва Міністерства оборони Словацької Республіки також є посилення потенціалу та можливостей збройних сил у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки громадян і держави. Модернізація також буде спрямована на мінімізацію ризику поставити під загрозу життя солдатів", — повідомили в Міноборони Словаччини.

Військова допомога Словаччини Україні

Після перемоги на виборах новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова допомогти у відновленні України, але не озброєнням.

Пізніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні висловився за те, щоб продовжувати виконувати військові замовлення, зроблені на комерційній основі. "Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", — заявив він. Оборонна промисловість Словаччини, поряд з іншими країнами Центральної та Східної Європи, набула розвитку на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Нагадаємо, що нещодавно Фіцо наголосив, що він не має наміру підтримувати "жодні санкції" щодо Росії в рамках Європейського Союзу, поки не буде проведено оцінку потенційних наслідків цих санкцій для країн-членів ЄС. Він повідомив про це під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.