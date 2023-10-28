Бізнес і безоплатна допомога: Словаччина й надалі постачатиме зброю до України, – ЗМІ

Словаччина є значним виробником артилерійських боєприпасів у калібрах 122-, 152- та 155 мм, танкових боєприпасів у калібрі 125-мм, 122-мм боєприпасів для РСЗВ "Град" та мінометних мін.

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У Словаччині відокремили бізнес від безоплатної допомоги озброєнням, що дозволить й надалі постачати зброю для України. Про це повідомляє Defence Expresse.

Попри гучні заяви політиків із Братислави, реальним поточним постачанням навряд чи щось загрожує. Певні компанії займаються виробництвом запасних частин та модернізацією чехословацьких бойових машин піхоти BVP-1 та BVP-2 (версії радянських БМП-1 та БМП-2), а також танків Т-72, РСЗВ RM-70, САУ Dana. З урахуванням потреб ЗСУ все це є необхідним. Також постачання відповідного озброєння може бути корисним в інтересах обох держав.

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Словацька боєприпасна галузь – ще один напрямок для розвитку співпраці. MSM Group виробляє артилерійські боєприпаси у калібрах 122-, 152- та 155 мм, танкові боєприпаси у калібрі 125-мм, мінометні міни, 122-мм боєприпаси для "Граду", а також 30-мм для автоматичних гармат радянського стандарту. Усі ця зброя потрібна українським військам.

Таким чином уявити ситуацію, як вважає видання, коли поточна словацька влада накладе заборону на експорт до України будь-якої військової продукції — доволі фантастичний. Постачаючи зброю нашій державі, відбувається підтримка словацької промисловості.

Зброя від Словаччини

Лідер другої за величиною правлячої партії "Хлас" Петер Пеллегріні 27 жовтня заявив, що на комерційні продажі нові зміни в уряді не впливатимуть. Він виступає за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі.

Нагадаємо, 5 жовтня Фокус повідомляв, що президент Словаччини виступила проти нового пакета допомоги Україні. Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах, "створило б прикрий прецедент на майбутнє".