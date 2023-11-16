ВС РФ обстреляли украинскую ТЭС: в ДТЭК рассказали о последствиях

В результате российской атаки было серьезно повреждено оборудование электростанции. В одном из населенных пунктов возле ТЭС пропал свет и вода, рассказали в ДТЭК.

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК", — говорится в сообщении.

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В результате вражеских обстрелов было серьезно повреждено оборудование. Однако никто из людей не пострадал. Кроме этого, из-за атаки врага один из населенных пунктов рядом со станцией остался без света и воды.

Зато энергетики начали ликвидацию последствий атаки после прекращения обстрелов и ночью восстановили энергоснабжение. Сейчас идет работа по возвращению воды в город.

"Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы", — подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, 15 ноября в Минэнерго заявили о том, что российские военные обстреляли территорию возле теплоэлектростанции в Донецкой области и газопровод в Харьковской. В результате атаки никто из людей не пострадал. Также в министерстве сообщили, что энергогенерирующие мощности продолжат работать в штатном режиме.

Вечером 7 ноября Российская Федерация атаковала украинскую теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе. Обошлось без пострадавших, однако из-за атаки было повреждено оборудование ТЭС. В пресс-службе Укрэнерго уточнили, что несмотря на повреждения электростанция продолжила работу, а потребители продолжили получать электроэнергию.