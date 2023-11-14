Обстріл цивільного авто в Херсоні: в ОВА розповіли про стан двомісячного немовля (фото)

За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, мама дівчинки перенесла ампутацію частини лівої ноги, а праву лікарям вдалося врятувати.

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У середньому стані тяжкості в лікарні Херсона перебуває 2-місячна дівчинка, яка разом із мамою та дідусем потрапили під обстріл російських окупантів. Про стан немовля повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, стан дитини залишається стабільним та не погіршується. Окрім того, очільник ОВА опублікував фото дівчинки на своїй сторінці у Facebook.

"Це янголятко учора стало жертвою російських терористів. Дитина, два місяці від народження, – поранена і зараз знаходиться у лікарні. Завдяки турботливим рукам наших лікарів вдалося минути біди", — зазначив Прокудін.

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За результатами проведених досліджень, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легень та нирок.

У якому стані мама дівчинки

Голова військової адміністрації розповів, що нині мама немовляти перебуває у важкому стані. Її життя підтримують за допомогою штучної вентиляції легень.

За його словами, жінка перенесла ампутацію частини лівої ноги, праву — лікарям вдалося врятувати.

"Нині вирішуємо питання фінансової підтримки родини. Мова йде про виплати з міського та обласного бюджетів, а також від товариства Червоного Хреста України", — додав Прокудін.

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Нагадаємо, що 13 листопада очільник Херсонської МВА повідомив, що ЗС РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона і влучили в автомобіль на в'їзді до населеного пункту, після чого він загорівся. Травми отримала 36-річна жінка і 2-місячна дівчинка.

Окрім того, після гасіння пожежі в автівці виявили тіло 64-річного чоловіка — дідуся немовляти.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні жінку з дідусем не пустили до укриття під час обстрілів. Місцевих жителів відмовилися пускати в укриття представники однієї з енергетичних компаній, пославшись на те, що приміщення — лише для працівників або відвідувачів закладу.