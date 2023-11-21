ЗС РФ вдарили ракетами С-300 по шахті та лікарні у Донецькій області: є жертви (фото)
Внаслідок обстрілу загинув 63-річний гірник, який чергував на шахті. 39 його колег опинились у пастці під землею.
Вночі на 21 листопада ЗС РФ завдали масованого удару по Новогродівській міській громаді. Про це повідомив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Шевченко.
Він проінформував, що ракети типу С-300 влучили по території шахти "Котляревська". Внаслідок атаки загинув 63-річний місцевий мешканець Віктор Кужель.
Керівник адміністрації розповів, що загиблий був гірником. Під час ворожого обстрілу він чергував та знаходився в цеху ремонту забійного обладнання.
Зі слів Шевченка, в результаті атаки ЗС РФ пошкоджень зазнали:
- 7 будівель на території шахти;
- 14 автівок;
- 5 автобусів;
- лінії електропередач.
"У зв’язку із загострення безпекової ситуації в громаді, здійсненням ворогом прицільних ударів по цивільних об’єктах інфраструктури прошу мешканців бути пильними, дотримуватися правил безпеки", — додав начальник міської адміністрації.
Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні від 21 листопада зазначив, що вночі ЗС РФ запустили чотири зенітні керовані ракети С-300.
У Генштабі підтвердили, що була пошкоджена будівля шахти "Котляревська". Окрім того, від ворожого обстрілу постраждала Центральна міська лікарня в місті Селидове.
Удар по місту Селидове: що відомо
Про атаку по лікарні у Селидовому повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
"Росія вбиває цивільних", — підкреслив Мороз.
У міській адміністрації проінформували, що значних пошкоджень зазнали три будівлі.
"Внаслідок обстрілу постраждало 7 хворих, знаходяться в задовільному стані, всім надано необхідну медичну допомогу", — зазначила пресслужба.
Обстріл шахти у Донецькій області: деталі від МВС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що перші дві ракети ЗС РФ влучили по лікарні у Селидовому, а інші дві — по шахті.
"39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню", — розповів голова МВС.
Нагадаємо, вранці 20 листопада ЗС РФ обстріляли автостоянку у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв.
18 листопада російські окупанти вдарили по енергетичних об’єктах в Одеській області. Без світла залишились понад 1,5 тисячі родин.