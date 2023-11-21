ЗС РФ вдарили ракетами С-300 по шахті та лікарні у Донецькій області: є жертви (фото)

Внаслідок обстрілу загинув 63-річний гірник, який чергував на шахті. 39 його колег опинились у пастці під землею.

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Вночі на 21 листопада ЗС РФ завдали масованого удару по Новогродівській міській громаді. Про це повідомив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Шевченко.

Він проінформував, що ракети типу С-300 влучили по території шахти "Котляревська". Внаслідок атаки загинув 63-річний місцевий мешканець Віктор Кужель.

Фото з місця подій Фото: Новогродівська МВА

Керівник адміністрації розповів, що загиблий був гірником. Під час ворожого обстрілу він чергував та знаходився в цеху ремонту забійного обладнання.

Зі слів Шевченка, в результаті атаки ЗС РФ пошкоджень зазнали:

7 будівель на території шахти;

14 автівок;

5 автобусів;

лінії електропередач.

Фото з місця подій Фото: Новогродівська МВА

"У зв’язку із загострення безпекової ситуації в громаді, здійсненням ворогом прицільних ударів по цивільних об’єктах інфраструктури прошу мешканців бути пильними, дотримуватися правил безпеки", — додав начальник міської адміністрації.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні від 21 листопада зазначив, що вночі ЗС РФ запустили чотири зенітні керовані ракети С-300.

У Генштабі підтвердили, що була пошкоджена будівля шахти "Котляревська". Окрім того, від ворожого обстрілу постраждала Центральна міська лікарня в місті Селидове.

Удар по місту Селидове: що відомо

Про атаку по лікарні у Селидовому повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"Росія вбиває цивільних", — підкреслив Мороз.

Фото з місця подій Фото: Селидівська міська військова адміністрація

У міській адміністрації проінформували, що значних пошкоджень зазнали три будівлі.

"Внаслідок обстрілу постраждало 7 хворих, знаходяться в задовільному стані, всім надано необхідну медичну допомогу", — зазначила пресслужба.

Фото з місця подій Фото: Селидівська міська військова адміністрація

Обстріл шахти у Донецькій області: деталі від МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що перші дві ракети ЗС РФ влучили по лікарні у Селидовому, а інші дві — по шахті.

"39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню", — розповів голова МВС.

Нагадаємо, вранці 20 листопада ЗС РФ обстріляли автостоянку у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв.

18 листопада російські окупанти вдарили по енергетичних об’єктах в Одеській області. Без світла залишились понад 1,5 тисячі родин.