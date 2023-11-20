ЗС РФ з артилерії обстріляли стоянку в Херсоні: є загиблі (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу, як зазначають в ОВА, загинуло двоє водіїв, ще одна людина дістала поранення. Російськими снарядами також пошкоджено автомобіль та житловий будинок.

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Вранці 20 листопада Збройні сили Російської Федерації обстріляли автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні", — сказав Олександр Прокудін.

Він зазначив, що через російський удар загинуло двоє водіїв, ще одна людина отримала поранення. Крім цього, було пошкоджено автомобіль та житловий будинок.

У Херсонській обласній прокуратурі заявили про початок провадження через загибель та поранення мирних жителів внаслідок ворожого обстрілу.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, приблизно о 09:00 20 листопада окупанти обстріляли Херсон, попередньо з артилерійської зброї. В результаті загинуло двоє людей, ще одна — отримала поранення. Також було пошкоджені цивільні автівки.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ", — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 17 листопада російські військові атакували українські міста за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed. У Повітряних силах повідомили про активність російських БПЛА ввечері о 19:41, тоді як скасували повітряну тривогу приблизно о 02:30 ночі 18 листопада.

18 листопада окупанти обстріляли українські енергетичні об'єкти, в результаті чого було пошкоджена нафтобаза в Одеській області. За повідомленням Міненерго, без світла залишилося 1 550 споживачів.