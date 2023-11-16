Херсон під масованим обстрілом ЗС РФ: є постраждалі та руйнування, — МВА (фото)

За інформацією керівника ДВА Романа Мрочка, попередньо відомо про трьох постраждалих, є влучання в житлові будинки в кількох районах. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в північній частині міста.

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Місто Херсон перебуває під масованим ворожим вогнем Збройних сил Росії. Про це 16 листопада повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Російська армія "криє" масованим вогнем Херсон! Залишайтеся в укриттях!" — йдеться в повідомленні влади.

Як уточнив голова Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко, унаслідок ворожого обстрілу в центрі міста постраждали троє осіб.

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Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в північній частині міста, де розташовані житлові квартали.

Пізніше Мрочко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки в Центральному та Дніпровському районах міста.

"Кількість постраждалих уточнюється", — написав Мрочко.

Раніше, о 17:38 градоначальник повідомляв про обстріл Дніпровського району міста. Окупанти вели вогонь із лівого берега Дніпра. Менш ніж за годину, о 18:15 Мрочко повідомив про трьох постраждалих та одного загиблого. Так, 68-річний чоловік загинув на місці в приміщенні в Корабельному районі, а 54-річна жінка постраждала біля АЗС, її доправили в лікарню в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 13 листопада російські окупанти завдали удару по передмістю Херсона і влучили в один з автомобілів, у якому перебувала жінка з 2-х місячною дитиною. Їх вдалося врятувати.