Долетели до западных областей: РФ провела новую массовую атаку дронами на Украину

Беспилотники двигались с востока и юга в сторону западных регионов Украины. На протяжении нескольких часов дроны ВС РФ летали над украинскими городами.

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В ночь с 20 на 21 ноября российские оккупанты провели очередную атаку дронами-камикадзе на Украину. Так, о первых вражеских бесплиотников Воздушные силы ВСУ сообщили еще вечером 20 ноября.

"Атака "Шахедов" с юга! Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской, Днепропетровской областей!" — сказано в сообщении, которое было опубликовано в 20:14 вечера.

Немного позже появились сообщение о движении вражеских дронов из Херсонской области в сторону Николаева. Также появились дроны и в Харьковской области, которые держали курс на север.

"Группа "Шахедов" двигается вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины!" — сообщили Воздушные силы в 21:04.

Затем стало известно, что бесплиотники из Николаевской области отправились в сторону Одессы, а из Полтавской области — в сторону Сум.

"Шахеды" на севере Одесщины, двигаются в сторону Винницкой области! Другая группа с севера Николаевщины двигается вдоль границы с Кировоградщиной по северо-западному курсу!" — отметили в ВСУ в 22:12.

Уже в 22:17 стало известно, что в Полтавской области дроны начали приближаться к Миргороду, а из оккупированной части Херсонской области на Николаевщену залетели новые беспилотники. Затем Воздушные силы предупредили об угрозе БПЛА в Винницкой и Хмельницкой областях.

В 22:59 группу вражеских БПЛА заметили в Сумской области. Они двигались в сторону Черниговской области. В 23:27 было объявлено об опасности в Черкасской области. Затем тревогу объявили в Тернопольской и Черновицкой областях.

Карта тревог в Украине

"Группа "Шахедов" из Черниговской области двигается курсом на юг в направлении Киевщины!" — сообщили Воздушные силы ВСУ в 00:00 21 ноября. Также тревога была объявлена в Ивано-Франковской области.

Позже дроны, которые находились в Киевской и Винницкой областях, направились в сторону Житомирской области. Затем из Житомирщины они отправились в Ровенскую область.

"Группа "Шахедов" поблизости от Шепетовки на Хмельнитчине и Коростеня на Житомирщине!" — сказано в сообщении от 00:48 ночи.

Затем в ВСУ предупредили, что из Ровенской области БПЛА россиян двигаются на Волынь. Позже в Ровенскую область из Житомирской зашла еще группа беспилотников.

Работа ПВО в Украине

Как сообщил мониторинговые Telegram-канал "Николаевский Ванек", отбой воздушной тревоги из-за вражеских дронов был объявлен только в 02:43 ночи.

Напомним, что эксперт рассказал, чем опасны длительные тревоги при угрозе МиГ-31. По словам военного аналитика Александра Коваленко, россияне могут запускать истребители не только с целью обстрела территории Украины, а также для тренировки своего экипажа и запугивания общества.