"Дает передохнуть": в ВМС объяснили, почему РФ взяла паузу и не наносит удары по Украине (видео)

По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, из-за сложных погодных условий в акватории враг не может полноценно действовать.

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Из-за штормовой ситуации в Черном море Россия не имеет возможности выводить свои ракетоносители и обстреливать Украину. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, из-за сильного шторма ситуация в море достаточно сложная, некоторые корабли даже срывало с якорей. Следовательно, в таких условиях Россия не может применять свое дальнобойное оружие. В частности, этой ночью РФ из-за этого не могла применять свою авиацию. В ВМС не могут спрогнозировать, насколько долго затянется такая "пауза", однако отмечают, что сезон штормов обычно является длительным.

"В таких погодных условиях наш враг не может действовать. Это дает немножко отдохнуть всем, кто задействован непосредственно к выполнению обязанностей", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Также Дмитрий Плетенчук рассказал, что этой зимой Россия подготовлена хуже к атакам, по сравнению с прошлым годом, ведь имели меньше времени на подготовку. Кроме того, из-за штормов в море происходит передвижение установленных Россией мин, что ухудшает ситуацию для их кораблей.

Среди прочего, по сравнению с прошлой зимой в России уже нет такого большого запаса ракет, в частности, нет возможности и мощности производить желаемое количество. По словам Плетенчука, если говорить о производстве ракет типа "Калибр", то за месяц Россия может произвести лишь несколько десятков таких ракет.

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Напомним, 15 ноября Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает ракеты и планирует снова осуществлять массированные ракетные атаки по Украине. Поэтому, чтобы подготовиться к этой зиме, необходимо получить от западных партнеров больше системы противовоздушной обороны.

В частности, по мнению эксперта Алексея Гетьмана, этой зимой РФ планирует атаковать различными ракетами и с разных направлений. Таким образом они будут пытаться перегрузить ПВО.