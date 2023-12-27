Минирует и бьет термобарическими снарядами: РФ создает бикалиберную РСЗО "Возрождение"

Оккупанты планируют в новом году производить гибридную РСЗО с двумя пусковыми. Серийное производство планируется развернуть в 2024 году.

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В РФ ведутся работы над созданием бикалиберной реактивной системы залпового огня "Возрождение". Об этом сообщает государственное издание "РИА Новости".

Генеральный директор российского "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что в РФ работают над созданием бикалиберной РСЗО. В ее основе будет лежать система дистанционного минирования "Земледелие".

"Мы предположили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если ее оснастить унифицированным транспортно-пусковым контейнером", — рассказывает Чемезов.

Также он добавляет, что в результате они создали такой контейнер. "Возрождение" может запускать реактивные снаряды от "Урагана" или всех трех модификаций тяжелых огнеметных систем ТОС "Солнцепек". Утверждается, что РСЗО уже прошла испытания, которые показали актуальность разработки.

Серийное производство в РФ планируют наладить в первой половине 2024 года. В итоге российская армия получит машину с двумя пусковыми. Первая сможет дистанционно минировать местность, а вторая — запускать реактивные снаряды калибром 140 или 220 миллиметров.

Напомним, 22 июня ВСУ уничтожили машину дистанционного минирования "Земледелие" с помощью корректировки БПЛА "Аист-100".

23 декабря в Финляндии заявили о планах модернизировать РСЗО M270 для ударов на большую дальность.