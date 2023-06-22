ВСУ уничтожили боевую машину дистанционного минирования "Земледелие" (видео)

Точный удар по машине дистанционного минирования корректировал БПЛА "Лелека-100" украинского производства. Авторы публикации назвали видео уникальным.

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В сети появились кадры, на которых видно, как украинские защитники сожгли российскую боевую машину из комплекса дистанционного минирования "Земледелие". Благотворительный фонд "Повернись живим" опубликовал соответствующее видео в Twitter 22 июня.

Обнаружили и уничтожили вражескую военную технику воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

В пресс-службе уточнили, что боевую машину комплекса ликвидировали "на одном из самых горячих направлений фронта – там, где прямо сейчас идет освобождение наших территорий".

"Земледелие" должно было заминировать украинские территории, чтобы воспрепятствовать их освобождению.

"Вместо этого оно стало еще одной горой сожженного металлолома", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, как после точного удара из артиллерии в машине россиян детонирует боекомплект, а снаряды разлетаются в разные стороны.

Напомним, 13 июня роликом уничтожения российской техники при помощи дрона "Лелека-100" поделилась 129-я отдельная бригада Территориальной обороны. Оккупанты лишились САУ "Мста", "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град", "Ураган", "Солнцепек", танков и другой ценной техники, и все благодаря аэроразведчикам.

30 мая аэроразведчики из 80-й бригады Вооруженных сил Украины показали работу беспилотника "Лелека-100" в Бахмуте. Операторы показали, как обнаруживают российскую технику и уклоняются от ракет, управляя беспилотником украинского производства.