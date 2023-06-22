ЗСУ знищили бойову машину дистанційного мінування "Земледелие" (відео)

Точний удар по машині дистанційного мінування коригував БПЛА "Лелека-100" українського виробництва. Автори публікації назвали відео унікальним.

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У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як українські захисники спалили російську бойову машину з комплексу дистанційного мінування "Земледелие". Благодійний фонд "Повернись живим" опублікував відповідне відео у Twitter 22 червня.

Виявили та знищили ворожу військову техніку воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

У пресслужбі уточнили, що бойову машину комплексу ліквідували "на одному з найгарячіших напрямків фронту — там, де просто зараз триває звільнення наших територій".

"Земледелие" мало замінувати українські території, щоб перешкодити їхньому звільненню.

"Натомість воно стало ще однією горою спаленого металобрухту", — ідеться в повідомленні.

На кадрах видно, як після точного удару з артилерії в машині росіян детонує боєкомплект, а снаряди розлітаються в різні боки.

Нагадаємо, 13 червня роликом знищення російської техніки за допомогою дрона "Лелека-100" поділилася 129-та окрема бригада Територіальної оборони. Окупанти позбулися САУ "Мста", "Гвоздика", "Акація", РСЗВ "Град", "Ураган", "Солнцепек", танків та іншої цінної техніки, і все завдяки аеророзвідникам.

30 травня аеророзвідники з 80-ї бригади Збройних сил України показали роботу безпілотника "Лелека-100" у Бахмуті. Оператори показали, як виявляють російську техніку та ухиляються від ракет, керуючи безпілотником українського виробництва.