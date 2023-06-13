Перетворили на брухт: ЗСУ розгромили техніку росіян за допомогою дрону "Лелека-100" (відео)

Окупанти втратили САУ "Мста", "Гвоздика", "Акація", РСЗВ "Град", "Ураган", "Солнцепек", танки та іншу цінну техніку, і все завдяки аеророзвідникам.

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Українські військові змогли знищити велику кількість техніки окупантів завдяки роботі групи аеророзвідників із вітчизняним безпілотником "Лелека-100". Відповідним роликом на своїй сторінці у Facebook поділилася 129-а окрема бригада Територіальної оборони.

Підрозділ аеророзвідки "Люфтваффе" з Кривого Рогу запускає розвідувальні дрони "Лелека-100" на Таврійському напрямку і стежить з повітря за діями російських військ. Оператори вишукують техніку окупантів та передають її координати колегам із 55 окремої артилерійської бригади ЗСУ, які потім завдають по цілях влучних ударів.

Останнім часом захисники України спільними діями вразили:

російську станцію радіолокації 9С36, яка використовується для наведення ЗРК "Бук-М2";

реактивну систему залпового вогню "Солнцепек";

зенітно-ракетний комплекс "ТОР";

реактивну систему залпового вогню БМ21 "Град";

реактивну систему залпового вогню "Ураган";

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";

самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація";

самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С";

кілька танків ЗС РФ;

вантажні автомобілі;

російську машину для перевезення палива;

склад боєприпасів ЗС РФ.

"Це далеко не кінець списку знищеного окупантського брухту нашими аеророзвідниками на передовій. Далі ще більше техніки та окупантів буде відправлено на концерт до Кобзона", — прокоментували у 129-й бригаді.

Безпілотники літакового типу "Лелека-100" українська компанія DeViRo постачає ЗСУ з травня 2021 року. Він оснащений висококласною оптикою, яка дозволяє бачити ворога, вести розвідку та коригувати вогонь з висоти до 1500 м, а також складати карти місцевості, передаючи дані в режимі реального часу. Безпілотник добре захищений від засобів радіоелектронної розвідки ЗС РФ, тому здатний діяти в тилу окупантів, залишаючись непомітним завдяки електродвигуну.

Характеристики безпілотника "Аист-100"

габарити — 1980 мм/1135 мм;

злітна вага – до 5,5 кг;

стеля висоти — 1,5 км;

крейсерська швидкість — близько 70 км/год;

максимальна швидкість — до 120 км/год;

опір вітру — до 20 м/с;

гарантована довжина маршруту — 100 км;

дальність зв'язку — 50 км;

максимальний час польоту — 2,5 год.

Нещодавно 80-та бригада ЗСУ показала роботу аеророзвідки з дроном "Лелека-100" районі Бахмута. Оператори зафіксували пересування великої кількості російських автомобілів та навели на них артилерію.