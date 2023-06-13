Превратили в металлолом: ВСУ разгромили технику россиян с помощью дрона "Лелека-100" (видео)

Оккупанты лишились САУ "Мста", "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град", "Ураган", "Солнцепек", танков и другой ценной техники, и все благодаря аэроразведчикам.

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Украинские военные смогли уничтожить большое количество техники оккупантов благодаря работе группы аэроразведчиков с отечественным беспилотником "Лелека-100". Соответствующим роликом на своей странице в Facebook поделилась 129-я отдельная бригада Территориальной обороны.

Подразделение аэроразведки "Люфтваффе" из Кривого Рога запускает разведывательные дроны "Лелека-100" на Таврическом направлении и следит с воздуха за действиями российских войск. Операторы выискивают технику оккупантов и передают ее координаты коллегам из 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которые затем наносят по целям меткие удары.

За последнее время защитники Украины совместными действиями поразили:

российскую радиолокационную станцию 9С36, которая используется для наведения ЗРК "Бук-М2";

реактивную систему залпового огня "Солнцепек";

зенитно-ракетный комплекс "ТОР";

реактивную систему залпового огня БМ21 "Град";

реактивную систему залпового огня "Ураган";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";

самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С";

несколько танков ВС РФ;

грузовые автомобили;

российскую машину для перевозки топлива;

склад боеприпасов ВС РФ.

"Это далеко не конец списка уничтоженного оккупантского металлолома нашими аэроразведчиками на передовой. Далее еще больше техники и оккупантов будет отправлено на концерт к Кобзону", — прокомментировали в 129-й бригаде.

Беспилотники самолетного типа "Лелека-100" украинская компания DeViRo поставляет ВСУ с мая 2021 года. Он оснащен высококлассной оптикой, который позволяет видеть врага, вести разведку и корректировать огонь с высоты до 1500 м, а также составлять карты местности, передавая данные в режиме реального времени. Беспилотник хорошо защищен от средств радиоэлектронной разведки ВС РФ, поэтому способен действовать в тылу оккупантов, оставаясь незаметным благодаря электродвигателю.

Характеристики беспилотника "Лелека-100"

габариты — 1980 мм / 1135 мм;

взлетный вес — до 5,5 кг;

потолок высоты — 1,5 км;

крейсерская скорость — около 70 км/ч;

максимальная скорость — до 120 км/ч;

сопротивление ветра — до 20 м/с;

гарантированная длина маршрута — 100 км;

дальность связи — 50 км;

максимальное время полета — 2,5 ч.

Недавно 80-я бригада ВСУ показала работу аэроразведки с дроном "Лелека-100" районе Бахмута. Операторы зафиксировали передвижения большого количества российских автомобилей и навели на них артиллерию.