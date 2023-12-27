Мінує та бʼє термобаричними снарядами: РФ створює бікаліберну РСЗВ "Возрождение"

Окупанти планують в новому році виробляти гібридну РСЗВ з двома пусковими. Серійне виробництво планується розгорнути у 2024 році.

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У РФ ведуться роботи над створенням бікаліберної реактивної системи залпового вогню "Возрождение". Про це повідомляє державне видання "РИА Новости".

Генеральний директор російського "Ростеха" Сергій Чемезов заявив, що у РФ працюють над створенням бікаліберної РСЗВ. В її основі буде лежати система дистанційного мінування "Земледелие".

"Ми припустили, як наростити її потенціал: вона може використовуватись одночасно як машина дистанційного мінування, і як РСЗВ, якщо її оснастити уніфікованим транспортно-пусковим контейнером", — розповідає Чемезов.

Також він додає, що в результаті вони створили такий контейнер. "Возрождение" може запускати реактивні снаряди від "Урагану" або всіх трьох модифікацій важких вогнеметних систем ТОС "Солнцепек". Стверджується, що РСЗВ вже пройшла випробування, які показали актуальність розробки.

Серійне виробництво у РФ планують налагодити у першій половині 2024 року. У підсумку російська армія отримає машину з двома пусковими. Перша зможе дистанційно мінувати місцевість, а друга — запускати реактивні снаряди калібром 140 або 220 міліметрів.

Нагадаємо, 22 червня ЗСУ знищили машину дистанційного мінування "Земледелие" за допомогою корегування БПЛА "Лелека-100".

23 грудня у Фінляндії заявили про плани модернізувати РСЗВ M270 для ударів на більшу дальність.