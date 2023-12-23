Хочуть збільшити дальність вогню: Фінляндія взялася за покращення своїх ракетних установок

Модернізація ракетної установки РСЗВ M270D1 забезпечить ведення вогню на великій відстані.

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Фінляндія модернізує всі свої 41 РСЗВ M270D1 до стандарту M270A2. Тож важкі реактивні системи залпового вогню сухопутних військ оновлять до наступної версії. Про це йдеться на офіційному сайті сухопутних військ Фінляндії Maavoimat.

Усі важкі реактивні системи залпового вогню сухопутних військ у кількості 41 одиниця буде модернізовано до нової версії М270А2.

"Оновлення покращує шасі ракетниці, секцію зброї та керування стрільбою. Також капітально відремонтують ракетні установки, щоб після модернізації вони були практично, як нові", — йдеться у повідомленні військових.

Міністр оборони Антті Хаккянен схвалив здійснення модернізації життєвого циклу важкої ракетної системи залпового вогню, що використовують Сили оборони країни.

"Важкі реактивні системи залпового вогню були придбані для сил оборони в 2006–2013 роках у Нідерландів, США та Данії", — додає джерело.

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Зазначимо, що ці системи є частиною далекосяжного проєкту Сил оборони. Оновлення життєвого циклу РСЗВ забезпечить зручність використання та їхню продуктивність аж до 2050-х років.

"Водночас оновлення дасть змогу використовувати боєприпаси в майбутньому та міжнародну сумісність корисних навантажень", — каже інспектор артилерії полковник Міка Холма.

Відомо, що тендерний запит на придбання РСЗВ опрацьовував Конгрес США, який надав Фінляндії ліцензію на продаж у серпні 2023 року.

Версія A2 — покращена:

включає нову систему управління вогнем,

дає змогу використовувати боєприпаси підвищеної дальності,

володіє покращеною мобільністю і трансмісією,

забезпечує кращий захист екіпажу.

Загальна вартість контракту з модернізації ракетної установки становитиме приблизно 496 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на думку міністра оборони Фінляндії Антті Гяккянена, Європа вступає в нову холодну війну з Росією. Військове вторгнення РФ в Україну назавжди змінило політичний ландшафт Європи.

Тим часом західні експерти не відкидають ймовірність того, що Москва обере "період безвладдя" у США для нової воєнної агресії. Якщо Росія програє в Україні, ризик нападу на країни НАТО значно зменшиться, тому не можна зупиняти обсяги військової допомоги, кажуть представники розвідорганів країн ЄС.