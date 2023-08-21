В Польщу прибула перша ракетна установка Chunmoo з Кореї (фото)

Машина матиме часткову локалізацію — польське шасі Jeicz, а надалі в Польщі можуть виробляти і високоточні ракети.

Related video

В морський порт Гданська прибула перша південнокорейська пускова установка K239 Chunmoo, яка в польській армія буде мати назву Homar-K. Про це повідомляє польський Defence 24.

Корабель із першою K239 вийшов з порту Масан, що в 300 км від Сеула, ще 20 червня. Спочатку машину мали доставити раніше, але рейс мав декілька додаткових зупинок, тому ракетна установка надійшла тільки зараз. Усього Польща придбає 218 пускових K239PL, які матимуть шасі польського виробництва. Інші дві машини зараз проходять виробничі випробування.

До кінця 2023 року очікується постачання 18 пускових установок. При цьому якщо перші три машини повністю збираються в Південній Кореї з польським шасі Jeicz, то наступні 15 будуть встановлені на шасі вже на заводі Huta Stalewa Wola у Сталевій Волі. Окрім цього на другому етапі реалізації програми в Польщі можуть розгорнути виробництво 230-мм високоточних ракет з дальністю 80 км або навіть більше. Наразі Hanwha Aerospace та Polska Grupa Zbrojeniowa ведуть переговори щодо виробництва боєприпасів.

Перша машина прийшла із запізненням Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

K239 — це аналог американського HIMARS. Пускові контейнери можуть запускати як американські ракети, так і власні аналоги. Пускові контейнери можуть мати такі ракети:

20 ракет калібру 130 мм;

6 ракет калібру 227 мм або 230 мм;

2 балістичні 400 мм ракети або 600 мм ATACMS.

Нагадаємо, Південна Корея передала Польщі перші танки та САУ в межах масштабного контракту на постачання техніки.

27 липня 2022 року Польща підписала контракт із Південною Кореєю на постачання артилерії, бронетехніки та винищувачів.