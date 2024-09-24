"Его разнесут": авиаэксперт рассказал об инциденте с белорусским самолетом Як-130 (видео)

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Навчально-бойовий літак Як-130, який залетів в Україну 24 вересня, дійсно вважається штурмовиком, оскільки може взяти на борті засоби ураження. Водночас його можливості набагато слабші у порівнянні з Су-25, по якому можуть поцілити, а він летітиме далі. Зазвичай Як-150 використовуються для навчання і у кабіні могли перебувати два початківці. Їх збили з курсу засоби ППО, які захищають простір над Білоруссю та Україною. Рішення Повітряних сил про незбиття цілі врятувало життя двом білорусам. Про деталі появи білоруського літака в українському повітряному просторі експерт з питань авіації Костянтин Криволап розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Криволап сумнівається, що Збройні сили Білорусі мали який зловмисний намір і спрямували літак Як-130. На його думку, там навряд чи ризикували одним-двома пілотами, оскільки набагато легше запустити безпілотний літальний апарат.

"Радіотехнічна апаратура на кордоні може погасити сигнал GPS. Я не виключаю, що він просто заблукав, не треба з цього робити якусь трагедію", — сказав він.

Авіаексперт описав спорядження Як-130 і пояснив, чи його слід боятись. Літак призначений для вивчення основ пілотування, у нього дійсно є дві підвіски для пуску ракет, і пілоти можуть їх застосувати. Для участі в реальних боях він не пристосований і, швидше за все, його не збили, а дозволили заблукалим повернутись додому.

"Це не літак для виконання серйозних бойових місій, його просто рознесуть, він навіть до лінії бойового зіткнення не долетить, його вже рознесуть", — наголосив Криволап.

Літак Як-130 з Білорусі — деталі інциденту

Зазначимо, вдень 24 вересня моніторингові пабліки повідомили, що білорусько-український кордон перетнула повітряна ціль. Згідно з даними каналу "Беларускі Гаюн", подія сталась о 14:28 на межі Київської та Житомирської областей біля села Дятлик Гомельської області. У зв'язку з появою потенційно небезпечного об'єкта Повітряні сили оголосили тривогу, яку вже о через 20 хвилин скасували. У Telegram-каналі Міноборони Білорусі не згадували про інцидент, натомість розповідають про навчання десантників та операторів БПЛА.

У липні 2023 року Фокус розповідав про спроби РФ модернізувати навчальний літак Як-130. Російські конструктори планували обладнати його оновленою апаратурою для прицілювання та навігації. Можливе озброєння, яке він матиме — авіаційні ракети С-8, С-13, С-25ОФМ, Р-73 ("повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення), керовані авіабомби вагою до 500 кг.

Нагадуємо, на початку вересня аналітики пояснили, чому російські дрони-камікадзе залітають на територію Білорусі. Тим часом 24 вересня "Гаюн" повідомив, що Мозирський нафтопереробний завод отримав захист від можливого удару безпілотників.