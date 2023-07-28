РФ модернізує навчальний літак Як-130 до рівня штурмовика Су-25: що вийде в результаті

Літак може отримати нову силову установку СМ-100, РЛС і прицільний комплекс з оптико-електронною системою.

Related video

Російський навчально-бойовий літак Як-130 на Іркутському авіаційному заводі буде модернізовано в штурмовий варіант Як-130М для виконання спеціальних завдань. Про це 27 липня розповів генеральний директор ПАТ "Яковлєв" Андрій Богінський в інтерв'ю агентству "РИА".

"На даному етапі ми займаємося розробкою модернізованої версії літака Як-130М, який буде призначений для виконання спеціальних завдань і високоякісного навчання льотчиків", — сказав Богинський.

Російські джерела повідомляють, що Як-130 розробляли як просунутий літак для навчання пілотування військових льотчиків. І в даний час поставляється на експорт як легкий штурмовик.

Думка експертів

Коментуючи заяву Богінського, західні оглядачі зазначають, що з великою часткою ймовірності нову штурмову версію літака Як-130 буде адаптовано під новітні види керованого озброєння, внаслідок чого буде встановлено нову РЛС і новий прицільний комплекс з оптико-електронною системою.

Такі висновки було зроблено на підставі того, що раніше концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ), що входить до "Ростех", заявив про створення нової РЛС і нової оптико-електронної прицільно-навігаційної системи (ОЕПНК) для навчально-бойового літака Як-130.

"Не дивлячись на невеликі розміри, Як-130 у разі модернізації може ефективно вирішувати завдання в рамках цілої низки сценаріїв бойового застосування, передбачених для штурмовиків і багатофункціональних винищувачів четвертого покоління", — заявив заступник директора КРЕТ Володимир Міхєєв.

Також повідомлялося, що модернізація торкнеться і силової установки — замість двигуна АІ-222-25 літак буде оснащений СМ-100, який має збільшити тягу на форсажі з 2,5 до 3 тонн, а також поліпшити висотно-швидкісні та динамічні характеристики.

Що стосується озброєння, то згідно з даними російських джерел, Як-130 може нести некеровані авіаційні ракети (НАР) С-8, важкі С-13 і С-25ОФМ, а також Р-73 — ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення. Крім того, літак здатний застосовувати авіабомби до 500 кг.

Раніше повідомлялося, що винищувачі-бомбардувальники Су-34 повітряних сил РФ стали одними з найбільш уразливих літаків під час бойових дій в Україні. На думку експертів, причиною цього стали посередня маневреність машини і неефективність радіоелектронної протидії Л-175В "Хібіни-10В".