Найбільш неманеврений літак: експерти пояснили, чому ПКС РФ втратили так багато Су-34

Російські льотчики сподіваються на комплекс радіоелектронної протидії Л-175В "Хибины-10В", який має прикривати Су-34 і виявляти РЛС противника. Однак ефективність таких систем тепер можна поставити під сумнів, вважають експерти.

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Винищувачі-бомбардувальники Су-34 повітряних сил РФ стали одними з найбільш уразливих бойових літаків у російсько-українській війні. З початку конфлікту понад 20 цих машин було перехоплено, збито або пошкоджено під час виконання бойових завдань. Про те чому повітряно-космічні сили (ПКС) Росії зазнали таких втрат в авіації розповіли 16 липня експерти з Bulgarian Military.

У матеріалі йдеться про те, що російська авіація зазнала найтяжчих втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Поряд зі штурмовиками Су-25, втрати серед яких склали 22 машини, ПКС РФ втратили і 21 винищувач Су-34 — літак, який росіяни вважають найкращим у своєму класі.

(За іншими даними, з 24 лютого 2022 року Росія втратила 28 літаків Су-25 і 23 одиниці Су-34).

Неприємна статистика

Чому ж винищувачі-бомбардувальники Су-34, мають відсоток збитих літаків, який можна порівняти зі штурмовиками Су-25 48-річної давності? Перший Су-34 був збитий всього через п'ять днів після початку конфлікту — 28 лютого 2022 року. Відтоді й до сьогоднішнього дня в середньому щомісяця збивається або виходить з ладу щонайменше півтора літака Су-34.

Уламки одного з перших знищених Су-34 в Україні. Березень 2022. Джерело: "Мілітарний"

Уламки Су-34 у Харкові. Джерело: "Мілітарний"

"Досить неприємна цифра для ПКС на тлі 148 серійно випущених Су-34. Тобто збито близько 15% від загальної кількості Су-34. Ця цифра значно вища, якщо врахувати, що ці 148 одиниць розподілені між п'ятьма родами військ РФ", — зазначили експерти.

Маневреність не вражає

Автори публікації звернули увагу на те, що ця машина є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші літаки. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими "братами по зброї" — ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Максимальна вага бойового навантаження Су-34 становить 8 т, при цьому маса літака із зарядженою гарматою та екіпажем сягає 22 500 кг. Такі показники відкривають нові можливості для виконання завдань, однак це неодмінно відбивається на маневреності машини.

Не стелс-винищувач

Другим важливим фактором у сучасних бойових умовах — помітність літака. Безумовно Су-34 — це не стелс-винищувач, але й інші російські літаки не можуть похвалитися непомітністю для систем виявлення ЗСУ. Ті ж згадані вище Су-25, Су-27 і Су-35 не є невидимками, але мають такий самий відсоток збитих літаків, а то й нижчий, ніж у Су-34.

Су 34 ВКС РФ

Відповідь криється в місці та характері експлуатації. Експерти вважають, що за даними російських ЗМІ та опублікованими ними повідомленнями, Су-34 часто доводиться діяти в ближній зоні противника. Це означає, що цей літак потрапляє в зону дії не тільки засобів ППО противника, але і його системи радіоелектронної боротьби.

І хоча росіяни стверджують, що встановлені на СУ-34 комплекси радіоелектронної протидії Л-175В "Хибины-10В" утворюють непробивний щит, тепер можна ці слова поставити під сумнів.

Адже ця система має не тільки прикривати Су-34, а й виявляти РЛС зенітно-ракетного комплексу супротивника, проте з цим у російських льотчиків, ймовірно, є проблеми.

"Якщо комплекс "Хибины" — це не те, що стверджує Росія, то українські ППО матимуть доступ до Су-34, щоб перехопити та збити його. Так, однією з причин частого ураження Су-34 є саме невизначеність щодо якості Л-175В", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, представник корпорації "Ростех" 11 липня заявив, що Росія збільшила виробництво літаків Су-34, Су-30, Су-35 фактично вдвічі. За його словами, працівники на підприємствах тепер працюють у три зміни, а керівництво працює цілодобово.