Самый неманевренный самолет: эксперты пояснили, почему ВКС РФ потеряли так много Су-34

Российские летчики надеются на комплекс радиоэлектронного противодействия Л-175В "Хибины-10В", который должен прикрывать Су-34 и обнаруживать РЛС противника. Однако эффективность таких систем теперь можно поставить под сомнения, считают эксперты.

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Истребители-бомбардировщики Су-34 воздушных сил РФ стали одними из наиболее уязвимых боевых самолетов в российско-украинской войне. С начала конфликта более 20 этих машин были перехвачены, сбиты или повреждены во время выполнения боевых заданий. О том почему воздушно-космические силы (ВКС) России понесли такие потери в авиации рассказали 16 июля эксперты из Bulgarian Military.

В материале говорится, что российская авиация понесла тяжелые потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Наряду со штурмовиками Су-25, потери среди которых составили 22 машины, ВКС РФ лишились и 21 истребителя Су-34 — самолет который россияне считают самым лучшим в своем классе.

(По другим данным, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 28 самолетов Су-25 и 23 единицы Су-34).

Неприятная статистика

Почему же истребители-бомбардировщики Су-34, имеют процент сбитых самолетов, сопоставимый со штурмовиками Су-25 48-летней давности? Первый Су-34 был сбит всего через пять дней после начала конфликта — 28 февраля 2022 года. С тех пор и до сегодняшнего дня в среднем ежемесячно сбивается или выходит из строя не менее полутора самолетов Су-34.

Обломки одного из первых уничтоженных Су-34 в Украине. Март 2022. Источник: "Милитарный"

Обломки Су-34 в Харькове. Источник: "Милитарный"

"Довольно неприятная цифра для ВКС на фоне 148 серийно выпущенных Су-34. Т.е. сбито около 15% от общего количества Су-34. Эта цифра значительно выше, если учесть, что эти 148 единиц распределены между пятью родами войск РФ", — отметили эксперты.

Маневренность не впечатляет

Авторы публикации обратили внимание на то, что данная машина является тяжелым многоцелевым истребителем, имеющим гораздо большую полезную нагрузку, чем другие самолеты. Это в первую очередь сказывается на его маневренности. По этому показателю его нельзя сравнивать с другими "братьями по оружию" — ни с самым маневренным Су-27, ни с менее маневренными Су-30 и Су-35.

Максимальный вес боевой нагрузки Су-34 составляет 8 т, при этом масса самолета с заряженной пушкой и экипажем достигает 22 500 кг. Такие показатели открывают новые возможности для выполнения задач, однако это непременно отражается на маневренности машины.

Не стелс-истребитель

Вторым немаловажным фактором в современных боевых условиях — заметность самолета. Безусловно Су-34 — это не стелс-истребитель, но и другие российские самолеты не могут похвастаться незаметностью для систем обнаружения ВСУ. Те же упомянутые выше Су-25, Су-27 и Су-35 не являются невидимками, но имеют такой же процент сбитых самолетов, а то и ниже, чем у Су-34.

Су 34 ВКС РФ

Ответ кроется в месте и характере эксплуатации. Эксперты полагают, что по данным российских СМИ и опубликованным ими сообщениям, Су-34 часто приходится действовать в ближней зоне противника. Это означает, что данный самолет попадает в зону действия не только средств ПВО противника, но и его системы радиоэлектронной борьбы.

И хотя россияне утверждают, что установленные на СУ-34 комплексы радиоэлектронного противодействия Л-175В "Хибины-10В" образуют непробиваемый щит, теперь можно эти слова поставить под сомнение.

Ведь эта система должна не только прикрывать Су-34, но и обнаруживать РЛС зенитно-ракетного комплекса противника, однако с этим у российских летчиков, вероятно, имеются проблемы.

"Если комплекс "Хибины" — это не то, что утверждает Россия, то украинские ПВО будут иметь доступ к Су-34, чтобы перехватить и сбить его. Да, одной из причин частого поражения Су-34 является именно неопределенность в отношении качества Л-175В", — подчеркнули эксперты.

Напомним, представитель корпорации "Ростех" 11 июля заявил, что Россия увеличила производство самолетов Су-34, Су-30, Су-35 фактически вдвое. По его словам, работники на предприятиях теперь трудятся в три смены, а руководство работает круглосуточно.