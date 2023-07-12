Нарощують обсяги: у РФ оголосили про подвійне збільшення випуску винищувачів "Су"

Йдеться про літаки Су-34, Су-30 і Су-35. Як повідомив заступник директора "Ростеха" Володимир Артяков, темпи виробництва нібито вдалося збільшити за рахунок модернізації виробничих потужностей.

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Перший заступник генерального директора держкорпорації "Ростех" Володимир Артяков 11 липня на російському ТБ поділився інтригуючими відомостями про темпи і хід виконання російського держоборонзамовлення. За його словами, виробництво багатоцільових винищувачів, таких як Су-34, Су-30, Су-35 фактично збільшилося вдвічі.

Артяков заявив, що "Ростех" нібито провів істотну модернізацію виробничих потужностей і вклав значні кошти в підготовку фахівців. Крім того, працівники на підприємствах тепер працюють у три зміни, а керівництво працює цілодобово.

"За деякими позиціями ми вдвічі збільшили кількість бойової авіації, яку випускаємо на адресу міністерства оборони. Це Су-30, Су-34, Су-35 — вони дуже ефективні на лінії зіткнення", — заявив Артяков.

Крім модернізації самих заводів, "Ростех" інвестує кошти в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), спрямовані на вдосконалення конструкції і можливостей винищувачів, зазначив Артяков. Очікується, що збільшення виробництва винищувачів Су-30, Су-34 і Су-35 матиме значний вплив на російський і світовий військовий ринок.

"Ми готові й далі нарощувати обсяги. Усе залежатиме від того, що нам буде замовляти Міністерство оборони", — пообіцяв Володимир Артяков.

Раніше повідомлялося, що в рамках військової допомоги Німеччина передала Україні радіолокаційні станції TRML-4D. Вони дадуть змогу українським військовим перехоплювати навіть найнепомітніші цілі на відстані до 250 км і на висоті до 30 км.