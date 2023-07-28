РФ модернизирует учебный самолет Як-130 до уровня штурмовика Су-25: что получится в итоге

Самолет может получить новую силовую установку СМ-100, РЛС и прицельный комплекс с оптико-электронной системой.

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Российский учебно-боевой самолет Як-130 на Иркутском авиационном заводе будет модернизирован в штурмовой вариант Як-130М для выполнения специальных задач. Об этом 27 июля рассказал генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский в интервью агентству РИА.

"На данном этапе мы занимаемся разработкой модернизированной версии самолета Як-130М, который будет предназначен для выполнения специальных задач и высококачественного обучения летчиков", — сказал Богинский.

Российские источники сообщают, что Як-130 разрабатывался в качестве продвинутого самолета для обучения пилотированию военных летчиков. И в настоящее время поставляется на экспорт в качестве легкого штурмовика.

Мнение экспертов

Комментируя заявление Богинского западные обозреватели отмечают, что с большой долей вероятности новая штурмовая версия самолета Як-130 будет адаптирована под новейшие виды управляемого вооружения, в результате чего будет установлена ​​новая РЛС и новый прицельный комплекс с оптико-электронной системой.

Такие выводы были сделаны на основании того, что что ранее Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящий в "Ростех", заявил о создании новой РЛС и новой оптико-электронной прицельно-навигационной системы (ОЭПНК) для учебно-боевого самолета Як-130.

"Несмотря на небольшие размеры, Як-130 в случае модернизации может эффективно решать задачи в рамках целого ряда сценариев боевого применения, предусмотренных для штурмовиков и многофункциональных истребителей четвертого поколения", — заявил замдиректора КРЭТ Владимир Михеев.

Также сообщалось, что модернизация коснется и силовой установки — вместо двигателя АИ-222-25 самолет будет оснащен СМ-100, который должен увеличить тягу на форсаже с 2,5 до 3 тонн, а также улучшить высотно-скоростные и динамические характеристики.

Что касается вооружения, то согласно данным российских источников, Як-130 может нести неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, тяжелые С-13 и С-25ОФМ, а также Р-73 — ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения. Кроме того самолет способен применять авиабомбы до 500 кг.

Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 воздушных сил РФ стали одними из наиболее уязвимых самолетов в ходе боевых действий в Украине. По мнению экспертов, причиной этому стали посредственная маневренность машины и неэффективность радиоэлектронного противодействия Л-175В "Хибины-10В".