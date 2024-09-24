Прикривають від дронів: Мозирський НПЗ захищатиме ракетна бригада (карта)

Проведення ротації демонструє, що загрозу безпеці для Мозирського НПЗ визнано перманентною, а перекидання підрозділів ППО ЗС РБ до цього району лише підтверджує це припущення, кажуть аналітики "Беларускі Гаюн".

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У Білорусі вирішили убезпечити свої нафтопереробні заводи від атак дронів і розмістити там комплекси ППО. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Так, аналітики повідомляють, що у Могильовській та Гомельській областях останні дні фіксувалися переміщення протиповітряних підрозділів Республіки. Зокрема, 15 вересня в Гомельському районі помітили 2 бойові та 1 транспортно-зарядну машину ЗРК "Тор-М2К" 15-ї зенітної ракетної бригади (в/ч 30151), а 16 вересня на околицях Бобруйска "засвітилася" 1 бойова машина ЗРК "Тор-М2К".

"Беларускі Гаюн" пише, що батарея ЗРК "Тор-М2К" у 15-й зенітній ракетній бригаді була сформована у січні 2023 року. У серпні 2024 року підрозділ брав участь у навчаннях, які проходили на російському полігоні "Ашулук".

Частина ЗРК "Тор-М2К" прибула до Мозирського району. Там на околиці населеного пункту Гурини розмістили щонайменше 2 бойові машини ЗРК "Тор-М2К". Відстань від вогневої позиції до Мозирського нафтопереробного заводу становить близько 9 кілометрів.

"Враховуючи близьку відстань до НПЗ, можна припустити, що підрозділи виконують завдання щодо прикриття заводу від засобів повітряного нападу (насамперед — від безпілотників). Сам факт проведення ротації підрозділів ППО "показує, що загрозу безпеці для [Мозирського НПЗ] визнано перманентною". А перекидання підрозділів ППО ЗС РБ до Мозирського району лише підтверджує це припущення", — пишуть аналітики.

Вони зазначили, що враховуючи регулярні зальоти до Білорусі російських безпілотників, прикриття Мозирського НПЗ білоруськими військовими продовжуватиметься й надалі.

Нагадаємо, що 5 вересня повідомлялося, що 15 російських "шахедів" були локаційно втрачені на території України. Два дрони-камікадзе повернулися до Росії, а ще один полетів до Білорусі. Згодом з'явилася інформація, що в ніч проти 5 вересня до Білорусі залетіли щонайменше 8 "Шахедів". Їх збивали ЗС РБ.